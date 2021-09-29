Пастрома з філе індички: чудова ідея для бутерброда

Збираючись на роботу або думаючи, що б дати дитині в школу для перекусу, ми частенько зупиняємо свій вибір на сендвічах.

Сендвічі вже давно завоювали популярність у всьому світі і стали звичними через простоту приготування. Крім того, їх зручно їсти, для чого не потрібні особливі умови.

Зазвичай основним продуктом для сендвіча стають ковбаса і сир. А чому б не спробувати основний продукт приготувати самим? Домашня пастрома — прекрасна заміна магазинним ковбасним виробам. Смачна, ароматна, соковита, вона хороша не тільки для сендвіча, але і в нарізці.

Інгредієнти:

1 кг філе індички

3-4 зубки часнику

для сольового розчину: 1 л води 2 столові ложки солі

для маринаду: 3 столові ложки олії 2 столові ложки французької гірчиці 1 столова ложка соєвого соусу 1 чайна ложка меленої паприки 1 чайна ложка суміші мелених перців (чорний, білий, червоний, запашний)



Приготування

Філе індички промити в проточній воді.

Приготувати сольовий розчин, занурити в нього філе так, щоб воно було повністю покрито рідиною, і витримати не менш 2 годин.

Часник очистити і нарізати пластинками.

Підготовлене філе вийняти з сольового розчину, обсушити, зробити в ньому ножем проколи і нашпигувати часником.

Олію з'єднати з французькою гірчицею, додати соєвий соус, паприку і суміш перців і добре вимішати. Обмазати маринадом філе з усіх боків і витримати до пів години.

Помістити пастрому в нагріту до 250°С духовку і запікати 15 хвилин, після чого духовку вимкнути і, не відкриваючи дверцята, витримати філе до повного охолодження (не менше 2 годин).

На замітку

Дуже зручно замочити філе індички в сольовому розчині, а прийшовши з роботи, поставити запікатися перед сном і залишити пастрому в духовці до ранку.

Таким же чином можна готувати пастрому і з курячого філе.

Склад маринаду міняйте залежно від своїх смакових переваг, додаючи розмарин, чебрець, майоран, базилік, коріандр, гвоздику, карі, куркуму, мускатний горіх. Для особливої пікантності додайте в маринад кілька столових ложок меду.

Пастрома стане хорошою альтернативою вареній ковбасі в олів'є і відвареній курятині в салатах.

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