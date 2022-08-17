Пастуший пиріг: рецепт традиційної англійської картопляної запіканки з фаршем

Поєднання м'яса та картоплі – одне з найулюбленіших у всі часи по всьому світу. Для цього пирога підійде не тільки яловичина, спочатку пастуший пиріг готували з баранини або ягнятини, ви можете використовувати також свинину, якщо любите її більше.

Складники

Для начинки

олія — 1 ст. л.

цибулина — 1 шт.

селера — 2 стебла

морква — 2 шт.

часник — 4 зубчики

яловичий фарш — 500 г

борошно — 2 ст. л.

томатна паста — 2 ст. л.

червоне вино — 0,5 скл.

курячий бульйон — 1 скл.

горох — 1 скл.

вустерширський соус – 1 ст. л

чебрець — 1 ч. л.

розмарин — 1 ч. л.

петрушка – 1 ч. л.

Для картопляного пюре

картопля — 1 кг

лавровий лист — 1 шт.

вершкове масло — 0,5 скл.

молоко — 1 скл.

сіль та перець за смаком

Для сирної скоринки

пармезан – 2 ст. л.

вершкове масло — 2 ст. л.

Приготування

Фарш

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Наріжте моркву та селеру кубиками, подрібніть цибулю та часник. Розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Обсмажте цибулю, моркву та селеру і готуйте 3-4 хвилини, або поки овочі не стануть золотаво-коричневими та злегка ніжними. Додайте часник і готуйте ще хвилину. Потім додайте яловичий фарш і готуйте, доки він не припинить бути рожевим. Додайте муку і томатну пасту і готуйте 1 хвилину. Влийте червоне вино, потім додайте курячий бульйон, горох, вустерширський соус і свіжі трави.

Зніміть із вогню і перекладіть все у змащену олією форму.

Картопляне пюре

Приготуйте картопляне пюре. Очистіть і наріжте картоплю великими шматками. Покладіть її у велику каструлю разом із лавровим листом і залийте холодною водою. Посипте сіллю та доведіть до кипіння. Варіть 15-20 хвилин, або поки картопля не стане м'якою. Злийте воду і перекладіть назад у каструлю. Заберіть лавровий лист. Додайте вершкове масло і молоко і розімніть картоплю до отримання однорідної маси без грудок. Додайте сіль та перець за смаком.

Пиріг

Викладіть картопляне пюре на фарш.

Зверху посипте сиром пармезан та маслом.

Випікайте протягом 20 хвилин або поки верх не стане золотисто-коричневим.

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