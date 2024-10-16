Павутинна смакота: рецепт фаршированих яєць до Геловіну

Геловін — це не лише час для костюмів та прикрас, але й чудова нагода порадувати своїх близьких оригінальними стравами.
Одним з таких делікатесів можуть стати фаршировані яйця, рецепт яких показали на сторінці sheri_wilson_.
Інгредієнти
- Яйця
- 18 шт.
- Харчовий барвник
- Вода
- 1 стакан
- Майонез
- 4 ст. л
- Сіль
- Перець
- Часниковий порошок
- 1/4 ч. л
- Гірчиця
- 1 ч. л
Приготування:
- Зваріть яйця та дайте їм повністю охолонути;
- Обережно потріскайте шкаралупу тильною стороною ложки (не надто сильно), а потім покладіть у великий пакет на блискавці, наповнений 1 склянкою води та кількома краплями харчового барвника;
- Дайте постояти 3 години чи ніч у холодильнику;
- Промийте та висушіть кожне яйце та почистіть від шкаралупи;
- Розріжте яйця навпіл і вийміть жовтки;
- З’єднайте жовтки з іншими інгредієнтами та розімніть до однорідності;
- Наповніть сумішшю у кожне з яєць;
- Зверху посипте меленим перцем.
Поради:
- Колір харчового барвника обирайте на власний розсуд;
- За бажанням можете додати вершковий сир до начинки.
@sheri_wilson_ Spiderweb Eggs ️ I couldn’t believe how spooky these turned out! -18 large eggs -food coloring (I used a few drops each purple & green) -1 cup water -1/2 cup mayonnaise -salt and pepper to taste -1/4 tsp garlic powder -1 tsp Dijon mustard Boil the eggs to medium firmness, then allow to cool completely. Crack the shells with the back of a spoon (not too much) then place into a large ziplock bag filled with 1 cup water and a few drops purple food coloring. Allow to sit 3 hours or overnight in the fridge. Rinse and dry off each of the eggs, then peel the shells. Slice the eggs in half and remove the yolks. Combine the yolks with the remaining ingredients, then mash together until smooth. Pipe the mixture into each of the eggs. Top with cracked pepper. #halloweenaesthetic #halloweentok #fallaesthetic #halloweenathome #spookyseason #halloweenvibes ♬ Fall October Halloween horror classic(177261) - rareNote
Ці яскраві та смачні яйця стануть справжньою окрасою вашого Геловінського столу та не залишать байдужими ваших гостей.
Читайте також:
- Топ-4 способів ідеального приготування яєць: поради кухарки
- Салат "Козел на городі": цікавий і смачний рецепт
- Якщо овочі не поспіли: рецепт чатні з зелених томатів