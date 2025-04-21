Печена картопля із двома видами начинок: рецепт смачної вечері / © Credits

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На сторінці Liliya.cooking розповіли, як приготувати запечену картоплю з двома варіантами начинки — крабовою та шинково-сирною. Це чудовий варіант не лише для сімейної вечері, а й для святкового столу чи посиденьок із друзями.

Інгредієнти для картоплі

Велика картопля 4–6 шт.

Оливкова олія 2–3 ст. л

Сіль

Перець

Приправа до картоплі (можна використати суміш паприки, сушеного часнику, розмарину чи італійських трав)

Вершкове масло

Твердий сир

Начинка №1: крабова ніжність

Цей варіант начинки — ідеальне поєднання легкості та кремової текстури. Крабові палички у поєднанні з часничком та сиром створюють ніжний, ароматний дует, який нагадує салати з морепродуктами.

Інгредієнти:

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Крабові палички 250 г

Твердий сир 100 г

Часник 1 зубчик

Майонез 2–3 ст. л

Начинка №2: шинка, сир і хрумкі огірочки

Це класичний варіант, який нагадує домашні бутерброди чи теплий салат. Ідеальне рішення для тих, хто полюбляє надійні та перевірені смаки.

Інгредієнти:

Шинка 200 г

Твердий сир 100 г

Мариновані огірки 2 шт.

Майонез 2–3 ст. л

Приготування

Добре вимийте картоплю (шкірка повинна бути цілою, без тріщин), просушіть, кілька разів проколіть виделкою. Це запобігає розтріскуванню під час запікання. Обсушену картоплю змастіть оливковою олією, натріть сіллю, перцем та улюбленими спеціями. Загорніть кожну у фольгу. Покладіть загорнуту картоплю на решітку чи деко у духовці, розігрітій до 200°C. Випікайте приблизно 1,5 години, доки картопля не стане м’якою всередині. Перевірити готовність можна, проколовши ножем: серединка має бути ніжною, як пюре. Поки картопля запікається — приготуйте начинки: у кожному варіанті просто змішайте всі інгредієнти у мисці. Крабові палички та шинку бажано дрібно нарізати, сир натерти на дрібній тертці. Огірки теж порізати кубиками. Заправте майонезом. Готову картоплю обережно розгорніть, розріжте зверху хрест-навхрест, злегка розсуньте краї виделкою. Додайте шматочок вершкового масла та трохи натертого сиру — він швидко розтане від тепла. Зверху викладіть обрану начинку та страва готова. Запечену картоплю можна подавати як основну страву з овочевим салатом, або як гарнір до м’ясної страви. Її також можна прикрасити свіжою зеленню, посипати кунжутом або додати краплю соусу чилі — усе залежить від ваших уподобань.

Запечена картопля з начинкою — це більше, ніж просто вечеря. Це можливість потішити рідних теплом і турботою. Спробуйте приготувати цю страву і вона неодмінно стане вашим кулінарним фаворитом.