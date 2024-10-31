Печена картопля з начинкою: рецепт смачної страви

Запечена картопля з апетитною та хрумкою скоринкою і ароматною та смачною начинкою — це чудовий варіант як для сімейної вечері, так і для частування гостей.
На сторінці lera_about_food показали, як приготувати ароматну запечену картоплю з начинкою.
Інгредієнти
- Картопля (велика)
- Моцарела
- Бекон копчений
- Вершкове масло
- Часник сушений
- Перець
- Паприка
- Майонез
- Зелень
Приготування:
- Візьміть картоплю, проткніть її ножем, загорніть у фольгу та поставте у духовку розігріту до 180°C - 200°C на 60 хвилин.
- В цей час зробіть начинку: змішайте терту моцарелу, подрібнений бекон, часник, перець, паприку, майонез і все гарно перемішайте.
- По готовності дістаньте картоплю, розгорніть її у фользі, але не діставайте з неї.
- Розріжте, але не повністю, картоплю навпіл і трохи "потовчіть" серединку, додайте вершкове масло та начинку.
- За раз поставте у духовку десь на 15 хвилин, якщо є, то на режим "гриль".
- Дістаньте картоплю та посипте зверху подрібненою зеленню та можна подавати на стіл.
Поради:
- Начинка для картоплі може варіюватися залежно від ваших смакових уподобань та наявних продуктів. Ви можете експериментувати та додати інші інгредієнти, такі як гриби, копченості чи овочі.
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Це не просто гарнір, а окрема страва, яка поєднує апетитну картоплю з багатим смаком начинки. Таке частування сподобається як дорослим, так і дітям.
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