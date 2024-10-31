Печена картопля з начинкою: рецепт смачної страви

Запечена картопля з апетитною та хрумкою скоринкою і ароматною та смачною начинкою — це чудовий варіант як для сімейної вечері, так і для частування гостей.

На сторінці lera_about_food показали, як приготувати ароматну запечену картоплю з начинкою.

Інгредієнти Картопля (велика) Моцарела Бекон копчений Вершкове масло Часник сушений Перець Паприка Майонез Зелень

Приготування:

Візьміть картоплю, проткніть її ножем, загорніть у фольгу та поставте у духовку розігріту до 180°C - 200°C на 60 хвилин. В цей час зробіть начинку: змішайте терту моцарелу, подрібнений бекон, часник, перець, паприку, майонез і все гарно перемішайте. По готовності дістаньте картоплю, розгорніть її у фользі, але не діставайте з неї. Розріжте, але не повністю, картоплю навпіл і трохи "потовчіть" серединку, додайте вершкове масло та начинку. За раз поставте у духовку десь на 15 хвилин, якщо є, то на режим "гриль". Дістаньте картоплю та посипте зверху подрібненою зеленню та можна подавати на стіл.

Поради:

Начинка для картоплі може варіюватися залежно від ваших смакових уподобань та наявних продуктів. Ви можете експериментувати та додати інші інгредієнти, такі як гриби, копченості чи овочі.

Це не просто гарнір, а окрема страва, яка поєднує апетитну картоплю з багатим смаком начинки. Таке частування сподобається як дорослим, так і дітям.

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