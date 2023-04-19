Печеня з квасолею та м'ясом: рецепт корисної страви

Квасоля з м'ясом виходить дуже поживною, ситною та смачною.

Така страва готується досить довго. Хоча найтриваліший процес – це вимочування та відварювання квасолі, але можна просто купити баночку консервованих бобових у магазині.

Складники

свинина – 500 г;

квасоля – 1 склянка;

вода – 200 мл;

томатна паста – 1 ст. л.;

цибуля ріпчаста – 2 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

помідор – 2 шт.;

часник – 2 зубчики;

паприка солодка – 1 ч. л.;

базилік – 1 ч. л.;

перець чилі – 0.5 ч. л.;

перець чорний мелений;

сіль;

олія.

Приготування

Квасолю залийте водою на ніч. Воду злийте, промийте, залийте чистою водою і варіть протягом години до готовності. Воду злийте.

Наріжте цибулю півкільцями, перець - брусочками, помідори - шматочками.

М'ясо так само наріжте шматочками і обсмажте на олії до золотистого кольору. До м'яса додайте цибулю та обсмажте п'ять хвилин, потім болгарський перець, томатну пасту, помідори, дрібно нарізаний часник, паприку, базилік, перець чилі, перець мелений, сіль. Додайте квасолю, влийте воду. Все добре перемішайте. Накрийте кришкою і тушкуйте 20 хвилин на середньому вогні.

Поради

М'ясо беріть пожирніше.

Квасолю використовуйте будь-якого колору.

Приправи використовуйте на свій смак.

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