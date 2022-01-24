Печериці, мариновані швидким способом

Якщо вам раптом закортіло маринованих грибів, немає нічого простішого. Вам доведеться лише купити печериці, решта точно є на кожній кухні.

Домашнє маринування добре тим, що ви підганяєте смак готового продукту під свої уподобання. Кількість солі, цукру та оцту, а також набір приправ залежить тільки від ваших уподобань.

Інгредієнти:

1 кг печериць

1 склянка води

40 мл оцту

1 столова ложка солі

1 чайна ложка цукру

2 лаврові листи

10 горошин чорного перцю

5 горошин запашного перцю

5 бутонів гвоздики

Приготування

Печериці очистити, протерти вологою тканиною від забруднень, маленькі гриби залишити цілими, а великі розрізати навпіл або на чотири.

У невелику каструлю або сотейник влити воду та оцет, всипати сіль та цукор, додати лавровий лист, чорний перець горошком, гвоздику та довести до кипіння.

Підготовлені гриби опустити в киплячий маринад і варити, видаляючи піну, близько 15 хвилин, після чого охолодити, помістити в банку і поставити в холодильник.

На замітку

Подавайте мариновані печериці, притрусивши подрібненою цибулею і заправивши олією.

Таким же чином можна маринувати не тільки печериці, а й гливи, а також лісові гриби.

Мариновані швидким способом печериці можна їсти вже через кілька годин, але чим довше вони настоюються, тим ароматніші та смачніші виходять.

Набір приправ за бажання розширте, додавши коріандр, насіння гірчиці та кропу, а для пікантності – часник та імбир.

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