Печериці у соєвому соусі tiktok.com/@anna_didus

Фудблогерка Анна Дідус поділилася рецептом грибів, які легко можуть стати ідеальною закускою до вечері, доповненням до м’яса чи навіть самостійною стравою до літнього столу. Головний секрет у правильному поєднанні спецій, зелені та соєвого соусу, який робить печериці глибшими на смак і неймовірно ароматними.

Інгредієнти

Для грибів

печериці 600 г

сіль ¼ ч. л

чорний перець

паприка

італійські трави

олія 2 ст. л

Для заправки

кріп

петрушка

зелена цибуля

часник 3 зубчики

соєвий соус 3 ст. л

олія 1 ст. л

Приготування

Печериці добре промийте та обсушіть. Якщо гриби великі, розріжте навпіл, маленькі можна залишити цілими. Саме цілі печериці після запікання виходять особливо соковитими всередині. Перекладіть гриби у велику миску та додайте сіль, чорний перець, паприку, італійські трави та олію. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно вкрили кожен гриб. Розігрійте духовку до 180°С. Викладіть печериці у форму чи на деко в один шар і запікайте приблизно 25–30 хв. За цей час гриби пустять сік, стануть м’якими та набудуть легкої рум’яної скоринки. Саме запікання, а не смаження, дозволяє грибам залишитися соковитими без зайвого жиру. Поки гриби у духовці, дрібно наріжте кріп, петрушку та зелену цибулю. Додайте подрібнений часник, соєвий соус та ложку олії. Перемішайте та ароматна заправка готова. Готові гарячі печериці перекладіть у миску та одразу змішайте із зеленню та соєвою заправкою. Завдяки теплу гриби швидко вбирають усі аромати та стають ще насиченішими.

Ці печериці у соєвому соусі готуються швидко, мають ефектний вигляд і легко перетворюють звичайну вечерю на щось особливе.

