Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

Печериці у соєвому соусі — рецепт смачної закуски

Ароматні, соковиті, з легкою азійською ноткою — ці печериці ви захочете готувати знову й знову.

Станіслава Бондаренко
Печериці у соєвому соусі tiktok.com/@anna_didus

Фудблогерка Анна Дідус поділилася рецептом грибів, які легко можуть стати ідеальною закускою до вечері, доповненням до м’яса чи навіть самостійною стравою до літнього столу. Головний секрет у правильному поєднанні спецій, зелені та соєвого соусу, який робить печериці глибшими на смак і неймовірно ароматними.

Інгредієнти

Для грибів

  • печериці 600 г

  • сіль ¼ ч. л

  • чорний перець

  • паприка

  • італійські трави

  • олія 2 ст. л

Для заправки

  • кріп

  • петрушка

  • зелена цибуля

  • часник 3 зубчики

  • соєвий соус 3 ст. л

  • олія 1 ст. л

Приготування

  1. Печериці добре промийте та обсушіть.

  2. Якщо гриби великі, розріжте навпіл, маленькі можна залишити цілими. Саме цілі печериці після запікання виходять особливо соковитими всередині.

  3. Перекладіть гриби у велику миску та додайте сіль, чорний перець, паприку, італійські трави та олію.

  4. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно вкрили кожен гриб.

  5. Розігрійте духовку до 180°С.

  6. Викладіть печериці у форму чи на деко в один шар і запікайте приблизно 25–30 хв. За цей час гриби пустять сік, стануть м’якими та набудуть легкої рум’яної скоринки.

  7. Саме запікання, а не смаження, дозволяє грибам залишитися соковитими без зайвого жиру.

  8. Поки гриби у духовці, дрібно наріжте кріп, петрушку та зелену цибулю.

  9. Додайте подрібнений часник, соєвий соус та ложку олії.

  10. Перемішайте та ароматна заправка готова.

  11. Готові гарячі печериці перекладіть у миску та одразу змішайте із зеленню та соєвою заправкою. Завдяки теплу гриби швидко вбирають усі аромати та стають ще насиченішими.

Ці печериці у соєвому соусі готуються швидко, мають ефектний вигляд і легко перетворюють звичайну вечерю на щось особливе.

