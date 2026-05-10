Печериці у соєвому соусі — рецепт смачної закуски
Ароматні, соковиті, з легкою азійською ноткою — ці печериці ви захочете готувати знову й знову.
Фудблогерка Анна Дідус поділилася рецептом грибів, які легко можуть стати ідеальною закускою до вечері, доповненням до м’яса чи навіть самостійною стравою до літнього столу. Головний секрет у правильному поєднанні спецій, зелені та соєвого соусу, який робить печериці глибшими на смак і неймовірно ароматними.
Інгредієнти
Для грибів
печериці 600 г
сіль ¼ ч. л
чорний перець
паприка
італійські трави
олія 2 ст. л
Для заправки
кріп
петрушка
зелена цибуля
часник 3 зубчики
соєвий соус 3 ст. л
олія 1 ст. л
Приготування
Печериці добре промийте та обсушіть.
Якщо гриби великі, розріжте навпіл, маленькі можна залишити цілими. Саме цілі печериці після запікання виходять особливо соковитими всередині.
Перекладіть гриби у велику миску та додайте сіль, чорний перець, паприку, італійські трави та олію.
Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно вкрили кожен гриб.
Розігрійте духовку до 180°С.
Викладіть печериці у форму чи на деко в один шар і запікайте приблизно 25–30 хв. За цей час гриби пустять сік, стануть м’якими та набудуть легкої рум’яної скоринки.
Саме запікання, а не смаження, дозволяє грибам залишитися соковитими без зайвого жиру.
Поки гриби у духовці, дрібно наріжте кріп, петрушку та зелену цибулю.
Додайте подрібнений часник, соєвий соус та ложку олії.
Перемішайте та ароматна заправка готова.
Готові гарячі печериці перекладіть у миску та одразу змішайте із зеленню та соєвою заправкою. Завдяки теплу гриби швидко вбирають усі аромати та стають ще насиченішими.
Ці печериці у соєвому соусі готуються швидко, мають ефектний вигляд і легко перетворюють звичайну вечерю на щось особливе.