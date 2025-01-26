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Печінка індички в медово-соєвому соусі: рецепт незвичайної страви

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
161 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
112
Час на прочитання
1 хв
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Печінка індички в медово-соєвому соусі: рецепт незвичайної страви

Печінка індички в медово-соєвому соусі / Фото: Credits

Щоб печінка індички вийшла ніжною і соковитою, замаринуйте її в медово-соєвому соусі.

Подавати можна з макаронами, рисом, гречкою або свіжим овочевим салатом.

Інгредієнти

печінка індички
500 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
соус соєвий
4 ст. л.
паста томатна
1 ст. л.
мед
1 ст. л.
крохмаль картопляний
1 ст. л.
олія
2-3 ст. л.
паприка мелена солодка
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Печінку промийте та видаліть плівки і протоки, а потім наріжте середніми шматочками.
  2. Крохмаль розведіть у 100 мл холодної кип'яченої води.
  3. Для маринаду в мисці з'єднайте соєвий соус, томатну пасту, мед, олію, крохмаль, паприку, чорний мелений перець.
  4. Додайте печінку та перемішайте. Залиште на 25 хвилин.
  5. Цибулю очистьте, промийте та наріжте півкільцями.
  6. На розігрітій сковороді з олією обсмажте цибулю до м'якості, викладіть печінку з маринадом та посмажте страву на середньому вогні до золотавого кольору.

Поради:

  • Томатну пасту можна замінити будь-яким кетчупом.

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