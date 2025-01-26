Печінка індички в медово-соєвому соусі: рецепт незвичайної страви

Щоб печінка індички вийшла ніжною і соковитою, замаринуйте її в медово-соєвому соусі.
Подавати можна з макаронами, рисом, гречкою або свіжим овочевим салатом.
Інгредієнти
- печінка індички
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- соус соєвий
- 4 ст. л.
- паста томатна
- 1 ст. л.
- мед
- 1 ст. л.
- крохмаль картопляний
- 1 ст. л.
- олія
- 2-3 ст. л.
- паприка мелена солодка
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Печінку промийте та видаліть плівки і протоки, а потім наріжте середніми шматочками.
- Крохмаль розведіть у 100 мл холодної кип'яченої води.
- Для маринаду в мисці з'єднайте соєвий соус, томатну пасту, мед, олію, крохмаль, паприку, чорний мелений перець.
- Додайте печінку та перемішайте. Залиште на 25 хвилин.
- Цибулю очистьте, промийте та наріжте півкільцями.
- На розігрітій сковороді з олією обсмажте цибулю до м'якості, викладіть печінку з маринадом та посмажте страву на середньому вогні до золотавого кольору.
Поради:
- Томатну пасту можна замінити будь-яким кетчупом.
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