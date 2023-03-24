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Печінка свиняча, тушкована в сметані: рецепт смачної страви

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
470
Час на прочитання
1 хв
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Печінка свиняча, тушкована в сметані: рецепт смачної страви

Фото: Credits

Ніжна та смачна печінка у соусі зі сметани – чудовий варіант гарячої страви, яка поєднується з будь-яким гарніром.

Перед приготуванням свинячу печінку обов'язково вимочити у молоці.

Складники

  • печінка свиняча – 500 г;
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.;
  • сметана – 200 г;
  • борошно — 1 ч л.;
  • молоко (для вимочування печінки) – 200 мл;
  • вода – 1 склянка;
  • олія – 3 ст л;
  • часник – 1 зубчик;
  • сіль, перець чорний мелений.

Приготування

З печінки зніміть плівку, наріжте шматочками. Залийте молоком на 30 хв. Витягніть печінку з молока, просушіть паперовим рушником.

На сковороду з розігрітою олією, викладіть цибулю, нарізану півкільцями. Обсмажте до м'якості. Викладіть до цибулі печінку і обсмажте ще п'ять хвилин.

У склянці змішайте борошно, сметану та воду. Перемішайте до розчинення грудочок. Додайте соус до печінки, посоліть, поперчіть, додайте подрібнений часник. Тушкуйте 15 хвилин. Посипте зеленню.

Поради

Щоб легко зняти плівку з печінки, змастіть її лимонним соком.

Сметану та молоко використовуйте будь-якої жирності.

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Дата публікації
Перегляди
470
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