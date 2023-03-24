Печінка свиняча, тушкована в сметані: рецепт смачної страви

Ніжна та смачна печінка у соусі зі сметани – чудовий варіант гарячої страви, яка поєднується з будь-яким гарніром.
Перед приготуванням свинячу печінку обов'язково вимочити у молоці.
Складники
- печінка свиняча – 500 г;
- цибуля ріпчаста – 2 шт.;
- сметана – 200 г;
- борошно — 1 ч л.;
- молоко (для вимочування печінки) – 200 мл;
- вода – 1 склянка;
- олія – 3 ст л;
- часник – 1 зубчик;
- сіль, перець чорний мелений.
Приготування
З печінки зніміть плівку, наріжте шматочками. Залийте молоком на 30 хв. Витягніть печінку з молока, просушіть паперовим рушником.
На сковороду з розігрітою олією, викладіть цибулю, нарізану півкільцями. Обсмажте до м'якості. Викладіть до цибулі печінку і обсмажте ще п'ять хвилин.
У склянці змішайте борошно, сметану та воду. Перемішайте до розчинення грудочок. Додайте соус до печінки, посоліть, поперчіть, додайте подрібнений часник. Тушкуйте 15 хвилин. Посипте зеленню.
Поради
Щоб легко зняти плівку з печінки, змастіть її лимонним соком.
Сметану та молоко використовуйте будь-якої жирності.
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