Печінка свиняча, тушкована в сметані: рецепт смачної страви

Ніжна та смачна печінка у соусі зі сметани – чудовий варіант гарячої страви, яка поєднується з будь-яким гарніром.

Перед приготуванням свинячу печінку обов'язково вимочити у молоці.

Складники

печінка свиняча – 500 г;

цибуля ріпчаста – 2 шт.;

сметана – 200 г;

борошно — 1 ч л.;

молоко (для вимочування печінки) – 200 мл;

вода – 1 склянка;

олія – 3 ст л;

часник – 1 зубчик;

сіль, перець чорний мелений.

Приготування

З печінки зніміть плівку, наріжте шматочками. Залийте молоком на 30 хв. Витягніть печінку з молока, просушіть паперовим рушником.

На сковороду з розігрітою олією, викладіть цибулю, нарізану півкільцями. Обсмажте до м'якості. Викладіть до цибулі печінку і обсмажте ще п'ять хвилин.

У склянці змішайте борошно, сметану та воду. Перемішайте до розчинення грудочок. Додайте соус до печінки, посоліть, поперчіть, додайте подрібнений часник. Тушкуйте 15 хвилин. Посипте зеленню.

Поради

Щоб легко зняти плівку з печінки, змастіть її лимонним соком.

Сметану та молоко використовуйте будь-якої жирності.

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