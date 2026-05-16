- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 116
- Час на прочитання
- 1 хв
Печінка у медово-гірчичному соусі: рецепт, який змусить вас закохатися у субпродукти
Куряча печінка давно перестала бути «антикризовим продуктом» із маминих рецептів 2000-х. Сьогодні вона впевнено повертається у гастрономічні тренди у вигляді паштетів, теплих салатів і вишуканих гарячих страв із ресторанним характером.
Ще кілька років тому субпродукти вважалися чимось суто домашнім і трохи недооціненим. Але гастрономічна мода циклічна, сьогодні шефи по всьому світу повертають інтерес до простих продуктів і роблять ставку на смак, текстуру та правильні поєднання.
Секрет рецепта, про який розповіли на сторінці borsch, — у контрастах. Мед додає карамельної м’якості, гірчиця — легкої пікантності, соєвий соус створює глибину смаку, а часник робить аромат насиченим і «теплим». У результаті навіть ті, хто зазвичай скептично ставиться до печінки, змінюють свою думку після першого шматочка.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 500 г
- цибуля
- 1 шт.
- гірчиця
- 1 ст. л
- мед
- 1 ст. л
- соєвий соус
- 2 ст. л
- часник
- 3–4 зубчики
- сіль
-
- перець
-
- чилі
-
Приготування
Печінку нарізають на кілька частин і швидко обсмажують на пательні.
Коли вона змінює колір, додають цибулю та спеції, після чого тушкують під кришкою приблизно 7 хв.
Окремо змішують мед, гірчицю, соєвий соус і подрібнений часник.
Соус вливають до печінки та тушкують ще 5–7 хв. За цей час він стає густішим, обволікає шматочки та створює той самий глянцевий ресторанний ефект.
Найкраще така печінка поєднується з картопляним пюре, рисом або булгуром. Але сучасна гастрономія пропонує й інші варіанти, як от кремова полента, запечені овочі чи навіть свіжий бріош із зеленню.
Для балансу смаку варто додати щось свіже — салат із руколи, огірків або зеленого листя.