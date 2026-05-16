Рецепти
116
1 хв

Печінка у медово-гірчичному соусі: рецепт, який змусить вас закохатися у субпродукти

Куряча печінка давно перестала бути «антикризовим продуктом» із маминих рецептів 2000-х. Сьогодні вона впевнено повертається у гастрономічні тренди у вигляді паштетів, теплих салатів і вишуканих гарячих страв із ресторанним характером.

Станіслава Бондаренко
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
165 ккал
Печінка у медово-гірчичному соусі tiktok.com/@borsch_cooking

Ще кілька років тому субпродукти вважалися чимось суто домашнім і трохи недооціненим. Але гастрономічна мода циклічна, сьогодні шефи по всьому світу повертають інтерес до простих продуктів і роблять ставку на смак, текстуру та правильні поєднання.

Секрет рецепта, про який розповіли на сторінці borsch, — у контрастах. Мед додає карамельної м’якості, гірчиця — легкої пікантності, соєвий соус створює глибину смаку, а часник робить аромат насиченим і «теплим». У результаті навіть ті, хто зазвичай скептично ставиться до печінки, змінюють свою думку після першого шматочка.

Інгредієнти

куряча печінка
500 г
цибуля
1 шт.
гірчиця
1 ст. л
мед
1 ст. л
соєвий соус
2 ст. л
часник
3–4 зубчики
сіль
перець
чилі
Печінка у медово-гірчичному соусі tiktok.com/@borsch_cooking

Приготування

  1. Печінку нарізають на кілька частин і швидко обсмажують на пательні.

  2. Коли вона змінює колір, додають цибулю та спеції, після чого тушкують під кришкою приблизно 7 хв.

  3. Окремо змішують мед, гірчицю, соєвий соус і подрібнений часник.

  4. Соус вливають до печінки та тушкують ще 5–7 хв. За цей час він стає густішим, обволікає шматочки та створює той самий глянцевий ресторанний ефект.

Найкраще така печінка поєднується з картопляним пюре, рисом або булгуром. Але сучасна гастрономія пропонує й інші варіанти, як от кремова полента, запечені овочі чи навіть свіжий бріош із зеленню.

Для балансу смаку варто додати щось свіже — салат із руколи, огірків або зеленого листя.

