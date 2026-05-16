Печінка у медово-гірчичному соусі: рецепт, який змусить вас закохатися у субпродукти

Печінка у медово-гірчичному соусі tiktok.com/@borsch_cooking

Ще кілька років тому субпродукти вважалися чимось суто домашнім і трохи недооціненим. Але гастрономічна мода циклічна, сьогодні шефи по всьому світу повертають інтерес до простих продуктів і роблять ставку на смак, текстуру та правильні поєднання.

Секрет рецепта, про який розповіли на сторінці borsch, — у контрастах. Мед додає карамельної м’якості, гірчиця — легкої пікантності, соєвий соус створює глибину смаку, а часник робить аромат насиченим і «теплим». У результаті навіть ті, хто зазвичай скептично ставиться до печінки, змінюють свою думку після першого шматочка.

Інгредієнти куряча печінка 500 г цибуля 1 шт. гірчиця 1 ст. л мед 1 ст. л соєвий соус 2 ст. л часник 3–4 зубчики сіль перець чилі

Приготування

Печінку нарізають на кілька частин і швидко обсмажують на пательні. Коли вона змінює колір, додають цибулю та спеції, після чого тушкують під кришкою приблизно 7 хв. Окремо змішують мед, гірчицю, соєвий соус і подрібнений часник. Соус вливають до печінки та тушкують ще 5–7 хв. За цей час він стає густішим, обволікає шматочки та створює той самий глянцевий ресторанний ефект.

Найкраще така печінка поєднується з картопляним пюре, рисом або булгуром. Але сучасна гастрономія пропонує й інші варіанти, як от кремова полента, запечені овочі чи навіть свіжий бріош із зеленню.

Для балансу смаку варто додати щось свіже — салат із руколи, огірків або зеленого листя.

