Печінкові млинці з начинкою: рецепт яскравої та соковитої закуски
Проста, з доступних продуктів, але водночас яскрава та соковита закуска, яка чудово підійде як для святкового столу, так і для сімейного обіду.
Печінкові млинці вдало поєднуються з ароматною начинкою з яєць, моркви, цибулі та сметани.
Інгредієнти
Для млинців:
печінка куряча — 500 г
яйця курячі — 2 шт.
молоко — 250 мл
борошно пшеничне — 3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
Для начинки:
яйця курячі — 5 шт.
цибуля ріпчаста — 2 шт.
морква — 4 шт.
часник — 4 зубки
сметана — 1,5 ст. л. (в овочі) + 2 ст. л. (у яйця)
майонез — 2 ст. л.
олія — 2 ст. л.
сіль
Приготування:
Для начинки:
Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте, натріть на дрібну тертку, додайте пропущений через прес часник, майонез, сметану і добре перемішайте.
Цибулю і моркву очистьте, цибулю подрібніть, моркву натріть на середню тертку.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, обсмажте до прозорості, потім додайте моркву, обсмажте до готовності, викладіть сметану, посоліть, перемішайте та остудіть.
Для млинців:
Курячу печінку очистьте від плівок, прожилок, помийте.
Викладіть печінку до занурювального блендера та перебийте до однорідної маси.
Додайте яйця, чорний мелений перець, сіль, влийте половину молока, злегка перебийте блендером, всипте борошно, влийте решту молока та ще разперебийте до зникнення грудочок.
Розігріту пательню змастіть олією та обсмажте печінкові млинці на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору, остудіть.
Поверхню кожного млинця змастіть тонким шаром яєчного намащення, на край млинця викладіть овочеву начинку та згорніть його рулетиком.
Розріжте печінкові млинці навпіл та викладіть на блюдо.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності.