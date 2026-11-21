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Печінкові оладки з морквою і цибулею: простий рецепт
Це чудовий і недорогий варіант для ситного обіду чи вечері. Страва виходить ніжною, соковитою, з приємним солодкуватим смаком овочів.
Подавайте з картопляним пюре, рисом, гречаною кашею або просто як перекус, наприклад, поклавши на хліб як бутерброд.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 500 г
- куряче яйце
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- пшеничне борошно
- 3 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- олія
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Печінку промийте, очистьте від плівок і прожилок та наріжте довільними шматочками.
Цибулю і моркву очистьте.
Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на дрібній тертці. На розігріту сковороду влийте трохи олії, обсмажте овочі до м’якості та охолодіть.
До чаші блендера викладіть печінку та обсмажені овочі і подрібніть до однорідної консистенції. Вбийте яйце, всипте просіяне борошно, мелений чорний перець, сіль і ще раз подрібніть.
У сковороді на середньому вогні розігрійте невелику кількість олії, викладайте столовою ложкою печінкову масу, формуючи невеликі оладки, та смажте 3–4 хвилини з обох боків до золотистої скоринки.
Поради:
Печінкова маса має бути схожа на густу сметану.
Якщо у вас немає блендера, всі інгредієнти можна пропустити через м’ясорубку.