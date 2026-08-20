Печінкові оладки з рисом: незвичайний рецепт

Печінкові оладки з рисом / © Credits

Реклама

Вони смачні як у гарячому, так і в холодному вигляді. Подайте як самостійну страву зі сметаною, соусом або з вашим улюбленим гарніром.

Інгредієнти куряча печінка 500 г рис 50 г курячі яйця 1 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. пшеничне борошно 2-3 ст. л. мелений чорний перець сіль олія

Рис промийте кілька разів, змінюючи воду. Викладіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і варіть 5–7 хвилин до напівготовності, потім відцідіть на друшляк. Курячу печінку промийте, очистіть від плівок, прожилок і розріжте на дві частини. Цибулю очистьте і наріжте довільними шматочками. Курячу печінку та цибулю пропустіть через м'ясорубку, додайте яйце, рис, мелений чорний перець, посоліть, всипте борошно та перемішайте. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте печінкові оладки з обох боків до золотистої скоринки.

Поради:

Реклама

Курячу печінку та цибулю можна подрібнити занурювальним блендером.

Новини партнерів

Новини партнерів