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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

Печінкові оладки з рисом: незвичайний рецепт

Печінка — це корисний субпродукт, який не тільки замінить м’ясо, але й приємно здивує вас своїм чудовим смаком, а завдяки рису додасть оладкам ніжності та ситності.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
290 ккал
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Печінкові оладки з рисом

Печінкові оладки з рисом / © Credits

Вони смачні як у гарячому, так і в холодному вигляді. Подайте як самостійну страву зі сметаною, соусом або з вашим улюбленим гарніром.

Інгредієнти

куряча печінка
500 г
рис
50 г
курячі яйця
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
пшеничне борошно
2-3 ст. л.
мелений чорний перець
сіль
олія

  1. Рис промийте кілька разів, змінюючи воду.

  2. Викладіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і варіть 5–7 хвилин до напівготовності, потім відцідіть на друшляк.

  3. Курячу печінку промийте, очистіть від плівок, прожилок і розріжте на дві частини.

  4. Цибулю очистьте і наріжте довільними шматочками.

  5. Курячу печінку та цибулю пропустіть через м'ясорубку, додайте яйце, рис, мелений чорний перець, посоліть, всипте борошно та перемішайте.

  6. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте печінкові оладки з обох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Курячу печінку та цибулю можна подрібнити занурювальним блендером.

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