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Печінкові оладки з рисом: незвичайний рецепт
Печінка — це корисний субпродукт, який не тільки замінить м’ясо, але й приємно здивує вас своїм чудовим смаком, а завдяки рису додасть оладкам ніжності та ситності.
Вони смачні як у гарячому, так і в холодному вигляді. Подайте як самостійну страву зі сметаною, соусом або з вашим улюбленим гарніром.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 500 г
- рис
- 50 г
- курячі яйця
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- пшеничне борошно
- 2-3 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- олія
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Рис промийте кілька разів, змінюючи воду.
Викладіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і варіть 5–7 хвилин до напівготовності, потім відцідіть на друшляк.
Курячу печінку промийте, очистіть від плівок, прожилок і розріжте на дві частини.
Цибулю очистьте і наріжте довільними шматочками.
Курячу печінку та цибулю пропустіть через м'ясорубку, додайте яйце, рис, мелений чорний перець, посоліть, всипте борошно та перемішайте.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте печінкові оладки з обох боків до золотистої скоринки.
Поради:
Курячу печінку та цибулю можна подрібнити занурювальним блендером.