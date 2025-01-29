Печінкові рулетики: рецепт вишуканої закуски замість традиційного торта

Якщо ви шукаєте оригінальну альтернативу традиційному торту чи хочете здивувати рідних і друзів нестандартною стравою, то печінкові рулетики – ідеальний варіант.

Ці рулетики виходять ніжними, соковитими та неймовірно смачними, а ще їх можна подавати як на святковий стіл, так і як щоденну закуску. Про рецепт приготування розповіли на сторінці receptoria1.

Інгредієнти

Для печінкових млинців:

Куряча печінка 600 г

Яйця 2 шт.

Молоко 300 мл

Борошно 100 г

Соняшникова олія 2 ст. л

Сіль

Для начинки:

Морква 2 шт.

Цибуля 3 шт.

Помідор 2 шт.

Кріп 1 пучок

Часник 2 зубчики

Сіль

Перець

Майонез

Приготування

Курячу печінку слід ретельно промити, очистити від плівок і збити у блендері до однорідної маси. До отриманої суміші додайте яйця, молоко, сіль, соняшникову олію та борошно. Знову добре збийте до однорідної консистенції. Смажте млинці на добре розігрітій пательні, злегка змащеній олією. Випікайте тонкі млинці з кожного боку до рум’яного кольору. З цієї порції виходить приблизно 13-14 млинців. Моркву натріть на тертці, а цибулю наріжте дрібними кубиками. Обсмажте овочі на пательні до м’якості. Додайте нарізані помідори, подрібнений часник, дрібно нарізаний кріп, сіль і перець. Все перемішайте та тушкуйте ще кілька хвилин, поки начинка не стане ароматною та соковитою. Дайте їй трохи охолонути, після чого додайте майонез. Кожен печінковий млинець змастіть готовою начинкою та акуратно згорніть у щільний рулет. Готові рулетики викладіть на тарілку, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на одну годину. Перед подачею рулетики можна нарізати на порційні шматочки та прикрасити свіжою зеленню.

Ця страва стане чудовою окрасою вашого столу, а її ніжний смак точно підкорить гостей.

Смачного!

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