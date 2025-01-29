Печінкові рулетики: рецепт вишуканої закуски замість традиційного торта

Якщо ви шукаєте оригінальну альтернативу традиційному торту чи хочете здивувати рідних і друзів нестандартною стравою, то печінкові рулетики – ідеальний варіант.
Ці рулетики виходять ніжними, соковитими та неймовірно смачними, а ще їх можна подавати як на святковий стіл, так і як щоденну закуску. Про рецепт приготування розповіли на сторінці receptoria1.
Інгредієнти
Для печінкових млинців:
- Куряча печінка 600 г
- Яйця 2 шт.
- Молоко 300 мл
- Борошно 100 г
- Соняшникова олія 2 ст. л
- Сіль
Для начинки:
- Морква 2 шт.
- Цибуля 3 шт.
- Помідор 2 шт.
- Кріп 1 пучок
- Часник 2 зубчики
- Сіль
- Перець
- Майонез
Приготування
- Курячу печінку слід ретельно промити, очистити від плівок і збити у блендері до однорідної маси.
- До отриманої суміші додайте яйця, молоко, сіль, соняшникову олію та борошно. Знову добре збийте до однорідної консистенції.
- Смажте млинці на добре розігрітій пательні, злегка змащеній олією. Випікайте тонкі млинці з кожного боку до рум’яного кольору. З цієї порції виходить приблизно 13-14 млинців.
- Моркву натріть на тертці, а цибулю наріжте дрібними кубиками. Обсмажте овочі на пательні до м’якості.
- Додайте нарізані помідори, подрібнений часник, дрібно нарізаний кріп, сіль і перець. Все перемішайте та тушкуйте ще кілька хвилин, поки начинка не стане ароматною та соковитою. Дайте їй трохи охолонути, після чого додайте майонез.
- Кожен печінковий млинець змастіть готовою начинкою та акуратно згорніть у щільний рулет. Готові рулетики викладіть на тарілку, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на одну годину.
- Перед подачею рулетики можна нарізати на порційні шматочки та прикрасити свіжою зеленню.
Ця страва стане чудовою окрасою вашого столу, а її ніжний смак точно підкорить гостей.
Смачного!
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