Печінкові рулетики з начинкою: рецепт оригінальної закуски

Готуються рулетики просто, особливих навичок та продуктів не потрібно, все доступно та легко.

Ніжні печінкові млинці готують з курячої печінки, яка вдало поєднується із соковитою начинкою з моркви та яєць.

Інгредієнти:

Печінкові млинці:

куряча печінка – 500 г;

яйця – 2 шт.;

молоко – 250 г;

борошно — 3 ст. л.;

олія – 2 ст л.;

сіль, перець чорний мелений;

Начинка:

яйця (варені круто) — 5 шт.;

морква – 5 шт. (середні);

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

майонез – 3 ст. л.;

сметана – 2 ст. л.;

олія;

часник – за смаком;

сіль, перець чорний мелений;

Приготування

Печінку вимийте, наріжте на шматочки. Подрібніть у блендері до однорідності, перекладіть у глибоку ємність. Яйця збийте вінчиком, додайте молоко, олію, борошно, сіль, перець. Отриману суміш вилийте в печінку і збийте занурювальним блендером. Змастіть сковороду рослинною олією і обсмажте млинці з двох боків, доки не підрум'яняться.

Приготуйте начинку

Моркву натріть на великій тертці, наріжте цибулю тонкими четвертинками. На сковороді в олії пасеруйте цибулю до напівпрозорості, додайте моркву та тушкуйте на середньому вогні до м'якості. Наприкінці додайте сметану, перемішайте, посоліть, поперчіть. Остудіть. Відваріть круто яйця. Натріть їх на дрібній тертці, додайте подрібнений часник, майонез, сіль, перець. Перемішайте до однорідності.

На печінковий млинець викладіть яєчну суміш із часником і рівномірно розподіліть по всьому млинцю. На край млинця викладіть начинку з моркви і поверніть рулетиком. Готові рулетики розріжте на дві частини.

Поради

Замість майонезу в начинку можна покласти сметану чи натуральний йогурт.

Печінкові млинці можна спекти напередодні, загорнути в плівку і відправити в холодильник.

Тісто має вийти, як на звичайні млинці, негустим, тоді печінкові млинці вийдуть тонкими.

Печінку можна пропустити через м'ясорубку.

Читайте також: