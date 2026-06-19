- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 3
- Час на прочитання
- 1 хв
Печінкові рулети з сиром: рецепт оригінальної закуски для святкового столу
Це яскрава та смачна закуска зі звичайних інгредієнтів для святкового столу.
Для цього обсмажте тонкі печінкові млинці, змастіть їх сирною начинкою з часником і зеленню, скрутіть рулетом і наріжте на порційні шматочки.
Інгредієнти:
куряча печінка — 500 г;
яйця курячі — 2 шт.;
молоко — 250 мл;
пшеничне борошно — 60 г;
олія — 2 ст. л.;
чорний мелений перець;
сіль.
Для начинки:
сир — 200 г;
часник — 2 зубчики;
сіль;
зелень (кріп, петрушка).
Приготування:
Печінку промийте, очистьте від плівок та прожилок і наріжте на невеликі шматочки.
Часник очистьте і видавіть через прес.
Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
У чашу блендера викладіть печінку, подрібніть блендером, влийте молоко, олію, додайте яйця, борошно, мелений чорний перець, сіль і ще раз збийте блендером.
Розігрійте сковороду, змастіть її олією і обсмажте печінкові млинці по 1-2 хвилини з кожного боку.
Для начинки: змішайте сир, часник, зелень, посоліть і перемішайте.
На кожен млинець рівномірно розподіліть начинку, щільно згорніть у рулет і наріжте на невеликі рулетики.
Поради:
Замість сирного сиру можна використовувати вершковий.