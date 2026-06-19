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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
1 хв

Печінкові рулети з сиром: рецепт оригінальної закуски для святкового столу

Це яскрава та смачна закуска зі звичайних інгредієнтів для святкового столу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Печінкові рулетики з сиром

Печінкові рулетики з сиром / © Credits

Для цього обсмажте тонкі печінкові млинці, змастіть їх сирною начинкою з часником і зеленню, скрутіть рулетом і наріжте на порційні шматочки.

Інгредієнти:

  • куряча печінка — 500 г;

  • яйця курячі — 2 шт.;

  • молоко — 250 мл;

  • пшеничне борошно — 60 г;

  • олія — 2 ст. л.;

  • чорний мелений перець;

  • сіль.

Для начинки:

  • сир — 200 г;

  • часник — 2 зубчики;

  • сіль;

  • зелень (кріп, петрушка).

Приготування:

  1. Печінку промийте, очистьте від плівок та прожилок і наріжте на невеликі шматочки.

  2. Часник очистьте і видавіть через прес.

  3. Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  4. У чашу блендера викладіть печінку, подрібніть блендером, влийте молоко, олію, додайте яйця, борошно, мелений чорний перець, сіль і ще раз збийте блендером.

  5. Розігрійте сковороду, змастіть її олією і обсмажте печінкові млинці по 1-2 хвилини з кожного боку.

  6. Для начинки: змішайте сир, часник, зелень, посоліть і перемішайте.

  7. На кожен млинець рівномірно розподіліть начинку, щільно згорніть у рулет і наріжте на невеликі рулетики.

Поради:

  • Замість сирного сиру можна використовувати вершковий.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
3
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