Печінковий хлібець: рецепт популярної закуски

Печінковий ніжний хлібець приготуйте за день до застілля, так він краще нарізатиметься.

Ця страва має дуже гарний вигляд на святковому столі. Подайте як холодну закуску або просто як чудове доповнення до обіду чи вечері.

Інгредієнти печінка куряча 700 г яйце куряче 2 шт. морква 2 шт. сир твердий 100 г зелень (цибуля, кріп, петрушка) яйце куряче 3 шт. молоко 100 мл часник сушений 0,5 ч. л. перець чорний мелений сіль

Твердий сир натріть на великій тертці. Печінку помийте та відваріть у підсоленій воді 15 хвилин від моменту закипання. Остудіть і наріжте на середні шматочки. Яйця відваріть круто протягом 10 хвилин. Остудіть, очистьте та наріжте на великі кубики. Моркву помийте та відваріть у підсоленій воді 20 хвилин. Остудіть, очистьте та натріть на великій тертці. Зелень помийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть. Викладіть усі інгредієнти до глибокої миски, перемішайте. Для заливання змішайте яйця, молоко, часник, чорний мелений перець і сіль. Збийте віночком та вилийте до підготовлених інгредієнтів. Обережно все перемішайте. Форму вистеліть пергаментним папером. Викладіть до неї всю масу, розрівняйте ложкою. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці одну годину. Дайте трохи охолонути, вийміть із форми та зніміть пергаментний папір.

Поради:

Печінку використовуйте будь-яку.

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