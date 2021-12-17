Печінковий крем-суп із червоним вином: простий рецепт оригінальної страви

Взимку приготувати крем-суп особливо доречно, тому що він не тільки смачний, але й поживний.

Якщо ви любите та вмієте готувати сирний, картопляний, грибний крем-суп, то вас обов'язково має зацікавити цей рецепт.

Пропонуємо приготувати крем-суп зі свинячої печінки, але можна готувати з будь-якої печінки, або спробувати всі варіанти, та обрати найкращий.

Інгредієнти:

свиняча печінка - 250 г

кістки для бульйону - 300 г

морква - 100 г

корінь петрушки - 70 г

корінь селери - 30 г

цукор - чайна ложка

цибуля - 30 г

щіпка меленого чорного перцю

сухе червоне вино - 100 г

смалець аба олія - 40 г

борошно

сіль

Приготування

З кісток та овочів зварити 2 л бульйону.

Дрібно нарізати цибулю та тушкувати в смальці або олії до скловидного стану.

Печінку нарізати невеликими шматочками, пропустити через м'ясорубку, додати цукор та домішати до цибулі. Тушкувати на середньому вогні, доки не випарується вода. Потім посипати борошном і 4-5 хвилин смажити весь час помішуючи. Потім залити все зціженим бульйоном, перемішати, щоб не було грудок, і варити 20-25 хвилин.

Після цього протерти крізь сито, додати червоне вино, закип'ятити, додати перцю, посолити.

Подавати до столу із грінками.

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