Печінковий крем-суп із червоним вином: простий рецепт оригінальної страви

Взимку приготувати крем-суп особливо доречно, тому що він не тільки смачний, але й поживний.
Якщо ви любите та вмієте готувати сирний, картопляний, грибний крем-суп, то вас обов'язково має зацікавити цей рецепт.
Пропонуємо приготувати крем-суп зі свинячої печінки, але можна готувати з будь-якої печінки, або спробувати всі варіанти, та обрати найкращий.
Інгредієнти:
- свиняча печінка - 250 г
- кістки для бульйону - 300 г
- морква - 100 г
- корінь петрушки - 70 г
- корінь селери - 30 г
- цукор - чайна ложка
- цибуля - 30 г
- щіпка меленого чорного перцю
- сухе червоне вино - 100 г
- смалець аба олія - 40 г
- борошно
- сіль
Приготування
З кісток та овочів зварити 2 л бульйону.
Дрібно нарізати цибулю та тушкувати в смальці або олії до скловидного стану.
Печінку нарізати невеликими шматочками, пропустити через м'ясорубку, додати цукор та домішати до цибулі. Тушкувати на середньому вогні, доки не випарується вода. Потім посипати борошном і 4-5 хвилин смажити весь час помішуючи. Потім залити все зціженим бульйоном, перемішати, щоб не було грудок, і варити 20-25 хвилин.
Після цього протерти крізь сито, додати червоне вино, закип'ятити, додати перцю, посолити.
Подавати до столу із грінками.
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