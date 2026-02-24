Печінково-млинцеві крученикі tiktok.com_@bude_smachno_razom

Іноді найкращі рецепти — це ті, які не потребують екзотичних інгредієнтів або складних технік. Саме такими є печінково-млинцеві крученикі, про рецепт яких розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Ця страва — приклад того, як звичайні млинці та печінка можуть перетворитися на ефектну закуску чи повноцінну вечерю. Вона однаково добре підходить і до сімейного столу, і до святкового меню. А ще — це спосіб подати печінку так, що її із задоволенням їли навіть ті, хто зазвичай її уникає.

Інгредієнти

Печінкові млинці

борошно 1-2 ст. л

кукурудзяний крохмаль 1 ст. л

яйце 2 шт.

молоко 100 мл

печінка 300 г

олія 30 мл

Млинці

яйця 3 шт.

молоко 500 мл

цукор 2 ст. л

сіль

борошна 220 г

олія 2 ст. л

Начинка

морква 1 шт.

цибуля 1 шт.

плавлений сир 2 шт.

майонез (сметана) 2 ст. л

сіль

перець

часник

Приготування

Печінкові млинці

Печінку добре промийте, за потреби очистьте від плівок. Подрібніть печінку у блендері чи пропустіть через м’ясорубку до однорідності. Додайте 2 яйця, молоко, сіль і перець. Ретельно перемішайте вінчиком. Всипте кукурудзяний крохмаль і 1–2 ст. л борошна — тісто має бути консистенції рідкої сметани. Процідіть масу через сито, щоб прибрати грудочки. Влийте олію, ще раз перемішайте. Добре розігрійте сковорідку, злегка змастіть її олією. Наливайте невелику кількість тіста та розподіліть його тонким шаром. Смажте млинці на середньому вогні з обох боків до золотистості. Готові млинці викладіть на тарілку та дайте охолонути.

Класичні млинці

У великій мисці збийте 3 яйця з цукром і дрібкою солі. Додайте молоко та олію, перемішайте. Поступово всипайте борошно, замішуйте рідке, однорідне тісто. Розігрійте сковорідку та обсмажте млинці з обох боків до золотистого кольору. Відкладіть млинці остигати.

Начинка

Цибулю дрібно наріжте, обсмажте на олії до прозорості. Додайте натерту моркву, тушкуйте 5–7 хв до м’якості. Остудіть овочі. Додайте плавлений сир, майонез або сметану, подрібнений часник, сіль і перець. Добре перемішайте до кремової консистенції.

Формування рулетиків

Викладіть печінковий млинець на робочу поверхню. Рівномірно змастіть його начинкою. Зверху покладіть класичний млинець і також змастіть начинкою. Щільно згорніть рулетом. За бажанням розріжте рулет навпіл або на порційні шматочки.

Завершення

Холодний варіант: перекладіть рулетики у контейнер і поставте у холодильник на 1–2 години для просочення.

Теплий варіант: викладіть рулети у форму та запікайте у духовці 10–15 хв за 180°C. У цьому випадку краще не нарізати до запікання.

Подавання

як холодну закуску з зеленню;

як теплу страву після запікання;

нарізаними шматочками, мов ролами;

із салатом зі свіжих овочів.

Вони добре зберігаються у холодильнику та наступного дня стають ще смачнішими.

Печінково-млинцеві крученики — це приклад того, як знайомі інгредієнти можуть заграти по-новому. Вони поєднують користь, простоту та естетику, яку ми так цінуємо у сучасній кухні.

Ця страва не потребує особливих навичок, однак дарує відчуття турботи, дому та тієї самої магії, коли проста їжа стає особливою. Ідеальний варіант, щоб потішити близьких — без зайвого клопоту, але зі смаком.