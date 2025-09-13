- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 2 хв
Печінковий рулет із курячої печінки: рецепт оригінальної закуски
Особливість приготування курячого печінкового рулета в тому, що його можна приготувати заздалегідь. Він підійде як гаряча страва з будь-яким гарніром або як холодна закуска для святкового столу.
Корж із подрібненої печінки з додаванням яйця, борошна і крохмалю виходить щільним і не тріскається під час згортання, а начинка з сиру, цибулі та моркви ідеально доповнюює його.
Інгредієнти:
куряча печінка — 400 г;
яйця курячі — 2 шт.;
цибуля ріпчаста — 1 шт.;
борошно пшеничне — 1,5 ст. л.;
крохмаль картопляний — 15 г;
олія — 1 ст. л.;
перець чорний мелений;
сіль.
Для начинки:
морква — 2 шт.;
цибуля ріпчаста — 2 шт.;
сир твердий — 150 г;
часник — 2 зубчики;
майонез — 2 ст. л.;
вершкове масло — 30 г;
сіль.
Приготування:
Для начинки:
Сир натріть на дрібну тертку.
У мисці змішайте майонез і часник, видавлений через прес.
Цибулю та моркву очистьте, цибулю наріжте на маленькі кубики, моркву натріть на середню тертку.
На сковорідці з вершковим маслом обсмажте цибулю та моркву до м’якості, посоліть.
Для печінкового коржа:
Курячу печінку помийте, очистьте від плівок і розріжте на довільні шматочки.
Цибулю очистьте і наріжте на середні кубики.
У чашу блендера викладіть курячу печінку, яйця, цибулю, борошно, крохмаль, перець чорний мелений, сіль і пробийте до однорідної маси.
Вилийте печінкову масу на деко, застелене пергаментом, змащене олією, і відправте в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин.
Готовий корж накрийте другим пергаментом, переверніть і видаліть верхній пергамент, змастіть майонезом із часником, потім викладіть на нього рівним шаром обсмажені овочі, посипте сиром і акуратно скрутіть теплий рулет за допомогою пергаменту в плівку, а потім у фольгу.
Відправте в холодильник мінімум на одну годину.
Поради:
Печінковий рулет можна відправити в холодильник на 12 годин.