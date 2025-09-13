ТСН у соціальних мережах

Рецепти
202
2 хв

Печінковий рулет із курячої печінки: рецепт оригінальної закуски

Особливість приготування курячого печінкового рулета в тому, що його можна приготувати заздалегідь. Він підійде як гаряча страва з будь-яким гарніром або як холодна закуска для святкового столу.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Печінковий рулет із курячої печінки

Печінковий рулет із курячої печінки / © Credits

Корж із подрібненої печінки з додаванням яйця, борошна і крохмалю виходить щільним і не тріскається під час згортання, а начинка з сиру, цибулі та моркви ідеально доповнюює його.

Інгредієнти:

  • куряча печінка — 400 г;

  • яйця курячі — 2 шт.;

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;

  • борошно пшеничне — 1,5 ст. л.;

  • крохмаль картопляний — 15 г;

  • олія — 1 ст. л.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Для начинки:

  • морква — 2 шт.;

  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;

  • сир твердий — 150 г;

  • часник — 2 зубчики;

  • майонез — 2 ст. л.;

  • вершкове масло — 30 г;

  • сіль.

Приготування:

Для начинки:

  1. Сир натріть на дрібну тертку.

  2. У мисці змішайте майонез і часник, видавлений через прес.

  3. Цибулю та моркву очистьте, цибулю наріжте на маленькі кубики, моркву натріть на середню тертку.

  4. На сковорідці з вершковим маслом обсмажте цибулю та моркву до м’якості, посоліть.

Для печінкового коржа:

  1. Курячу печінку помийте, очистьте від плівок і розріжте на довільні шматочки.

  2. Цибулю очистьте і наріжте на середні кубики.

  3. У чашу блендера викладіть курячу печінку, яйця, цибулю, борошно, крохмаль, перець чорний мелений, сіль і пробийте до однорідної маси.

  4. Вилийте печінкову масу на деко, застелене пергаментом, змащене олією, і відправте в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин.

  5. Готовий корж накрийте другим пергаментом, переверніть і видаліть верхній пергамент, змастіть майонезом із часником, потім викладіть на нього рівним шаром обсмажені овочі, посипте сиром і акуратно скрутіть теплий рулет за допомогою пергаменту в плівку, а потім у фольгу.

  6. Відправте в холодильник мінімум на одну годину.

Поради:

  • Печінковий рулет можна відправити в холодильник на 12 годин.

Дата публікації
Кількість переглядів
202
