Печінковий торт із грибами та сиром: рецепт фантастично-смачної страви

Печінковий торт із грибами та сиром / © Credits

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Цей ніжний, соковитий, ароматний торт буквально тане в роті. А про його рецепт приготування розповіла фудблогерка Альона Карпюк, а також поділилася, чому ця закуска — справжній хіт на кожному святковому столі.

Інгредієнти

Для «млинців»

Куряча печінка 500 г

Молоко 250 мл

Яйця 2 шт.

Борошно 3 ст. л

Рослинна олія 3 ст. л

Сіль

Перець

Спеції (мускатний горіх або часникова приправа)

Для начинки

Морква 1–2 шт.

Цибуля 1 шт.

Печериці 250 г

Плавлені сирки 2 шт.

Майонез 2–3 ст. л

Для оздоблення

Варене яйце 1 шт.

Обсмажені грибні слайси

Свіжа зелень

Приготування

Промиту печінку подрібніть разом з яйцями, борошном, молоком, спеціями та олією за допомогою блендера. Має вийти однорідне, трохи рідке тісто без грудочок. Якщо хочете ніжніший смак — дайте печінці настоятися у молоці 20–30 хв перед приготуванням. Пательню (бажано антипригарну) лише змастіть олією перед першим смаженням. На середньому вогні випікайте тонкі млинці, перевертайте їх акуратно лопаткою. Виходить близько 6–8 штук, залежно від діаметра. Цибулю та гриби дрібно наріжте, моркву натріть. Все пасеруйте на сковорідці до м’якості, посоліть. Дайте начинці охолонути, а потім додайте натерті сирки та майонез. Перемішайте до кремової маси. На тарілці викладіть перший млинець, щедро змастіть його начинкою. Повторюйте шари до останнього млинця. Верхній шар прикрасьте майонезом, натертим яйцем, скибочками грибів, зеленню. Дайте торту настоятись у холодильнику мінімум 2 години — тоді він добре наріжеться та буде смачніший.

Поради

Щоб печінкові млинці не рвалися, сковорідку добре розігрійте перед смаженням і обсмажуйте на середньому вогні.

У начинку можна додати часник і трішки твердого сиру для яскравішого смаку.

Альтернатива майонезу: домашній соус із сметани (2 ст. л.), гірчиці (1 ч. л.) та соку лимона — легший варіант для прихильників ЗСЖ.

Ця страва — справжній гастрономічний спогад із дитинства для багатьох із нас. І водночас — універсальний хіт сучасного столу.