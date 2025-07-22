Печінковий торт: оригінальний рецепт без випікання коржів

Печінковий торт / © Credits

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Цей рецепт не тільки заощадить ваш час і сили на кухні, а й подарує нове звучання знайомому смаку. Мінімум жиру, максимум користі — ідеальний варіант для сімейного обіду чи перекусу.

Печінковий торт — страва, яку ми звикли бачити з обсмаженими млинцями, промащеними майонезом. Але сучасна кулінарія дарує нове дихання знайомим смакам. Пропонуємо вам рецепт від фудблогерки та авторки сторінки lady.stegantseva, яка поділилася ідеєю печінкового кексу — ніжного, насиченого, без обсмажування коржів і зайвого жиру.

Інгредієнти Куряча печінка 500 г Крекер солоний 100 г Фарш яловичий 300 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Морква 1 шт. Яйця 2 шт. Молоко 250 мл Олія Вершкове масло Сіль Перець Копчена паприка

Приготування

Печінку залийте молоком та залиште на 20–30 хв, це позбавить її гіркоти та зробить смак м’якшим. Окремо крекери теж залийте молоком, щоб вони розм’якли. На суміші олії та вершкового масла пасеруйте подрібнену цибулю та моркву до м’якості й легкого золотистого кольору. Не пересмажуйте, овочі мають зберегти солодкість. Злийте молоко з печінки, покладіть у блендер разом із крекерами, овочами та подрібніть до однорідної маси. Перекладіть у велику миску. Додайте яловичий фарш, яйця, сіль, перець та копчену паприку. Гарно перемішайте. Перекладіть масу у форму для кексу чи хліба, застелену пергаментом. Зверху викладіть кілька шматочків вершкового масла — це додасть рум’яної скоринки. Випікайте за 180°C близько 50–55 хв. Час випікання залежить від вашої форми, чим вона вища та вужча, тим довше готується. Слідкуйте за серединкою, маса має «схопитися» та не «тремтіти».

Подача

Дайте кексу охолонути одразу у формі, щонайменше 20–30 хв.

Обережно вийміть, наріжте скибочками та подавайте зі сметаною, соусом або маринованими овочами.

Зберігати можна у холодильнику до 3 днів або заморозити порційно на 2–3 тижні.

Цей печінковий торт — щось середнє між печінковим паштетом, хлібом та ніжним суфле. Його легко порізати на красиві рівні шматочки і він чудово підходить як на бутерброди, так і як основна страва на вечерю.

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