Печиво на згущеному молоці: рецепт із трьох інгредієнтів

Просте пісочне печиво на швидку руку із трьох інгредієнтів без яєць.
Випічка виходить розсипчастою, з ароматом згущеного молока і ніжним вершковим смаком. Подавайте з кавою, чаєм чи молоком.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 400 г
- згущене молоко
- 1 банка
- масло вершкове
- 150 г
- У миску просійте борошно, додайте м'яке вершкове масло і перетріть руками в крихту. Влийте згущене молоко, перемішайте і замісіть тісто, воно повинно бути м'яким.
- Розкачати його не вийде, тому що воно кришиться, тому відщипуйте від загальної маси невеликі шматочки, скачуйте в кульку і викладайте на деко, застелене пергаментним папером, на відстані одна від одної.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин.
Поради:
- Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Згущене молоко має бути гарної якості.
Читайте також:
- Злакове печиво з шоколадною крихтою: рецепт випічки до молока
- Печиво "Вушка": цікавий рецепт з нашого дитинства
- Лимонне печиво: рецепт смачної випічки