Печиво на згущеному молоці: рецепт із трьох інгредієнтів

Просте пісочне печиво на швидку руку із трьох інгредієнтів без яєць.

Випічка виходить розсипчастою, з ароматом згущеного молока і ніжним вершковим смаком. Подавайте з кавою, чаєм чи молоком.

Інгредієнти борошно пшеничне 400 г згущене молоко 1 банка масло вершкове 150 г

У миску просійте борошно, додайте м'яке вершкове масло і перетріть руками в крихту. Влийте згущене молоко, перемішайте і замісіть тісто, воно повинно бути м'яким. Розкачати його не вийде, тому що воно кришиться, тому відщипуйте від загальної маси невеликі шматочки, скачуйте в кульку і викладайте на деко, застелене пергаментним папером, на відстані одна від одної. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин.

Поради:

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Згущене молоко має бути гарної якості.

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