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Печиво на згущеному молоці: рецепт із трьох інгредієнтів

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
430 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
285
Час на прочитання
1 хв
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Печиво на згущеному молоці: рецепт із трьох інгредієнтів

Печиво на молоці, що згущує|згущає| / Фото: Credits

Просте пісочне печиво на швидку руку із трьох інгредієнтів без яєць.

Випічка виходить розсипчастою, з ароматом згущеного молока і ніжним вершковим смаком. Подавайте з кавою, чаєм чи молоком.

Інгредієнти

борошно пшеничне
400 г
згущене молоко
1 банка
масло вершкове
150 г
  1. У миску просійте борошно, додайте м'яке вершкове масло і перетріть руками в крихту. Влийте згущене молоко, перемішайте і замісіть тісто, воно повинно бути м'яким.
  2. Розкачати його не вийде, тому що воно кришиться, тому відщипуйте від загальної маси невеликі шматочки, скачуйте в кульку і викладайте на деко, застелене пергаментним папером, на відстані одна від одної.
  3. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин.

Поради:

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  • Згущене молоко має бути гарної якості.

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