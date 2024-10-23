Печиво-привиди: рецепт смачної випічки до Геловіну

Геловін — це не лише свято з костюмами та жахливими прикрасами, але й чудова нагода потішити своїх близьких чимось смачненьким.
На сторінці joyfulhomecooking показали, як приготувати Геловінське печиво у формі чарівних привидів.
Інгредієнти
- Борошно
- 2 склянки
- Мигдальне борошно
- 1 склянка
- Сіль
- 3/4 ч. л
- Олія
- 1 склянка
- Цукор
- 2/3 склянки
- Ванільний екстракт
- 1 ч. л
- Яйця
- 1 шт.
- Лимонна цедра
- 1 шт.
- Цукрова пудра
- Улюблене варення
Приготування:
- Змішайте борошно, мигдальне борошно та сіль;
- Збийте масло та цукор до пишності. Додайте ванільний екстракт, яйце та цедру, потім все перемішайте;
- З'єднайте вологі та сухі суміші;
- Сформуйте з тіста диск, загорніть і дайте відпочити 30-60 хвилин;
- Розігрійте духовку до 176°C і вистеліть деко;
- Розкачайте тісто товщиною 0,6 см. Формочкою для печива у формі серця виріжте фігурки, а потім розріжте кожну навпіл. Виріжте очі та рот, зробивши більший отвір. Обережно вигніть форму, щоб воно мало вигляд привида;
- На одну половинку покладіть варення та накрийте другою з вирізаними привидами;
- Випікайте 11-13 хвилин до золотистого кольору.
- Посипте печиво цукровою пудрою.
Завдяки цьому рецепту ви зможете не лише потішити себе та своїх близьких смачним десертом, а й створити незабутню атмосферу свята.
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