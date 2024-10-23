Печиво-привиди: рецепт смачної випічки до Геловіну

Геловін — це не лише свято з костюмами та жахливими прикрасами, але й чудова нагода потішити своїх близьких чимось смачненьким.

На сторінці joyfulhomecooking показали, як приготувати Геловінське печиво у формі чарівних привидів.

Інгредієнти Борошно 2 склянки Мигдальне борошно 1 склянка Сіль 3/4 ч. л Олія 1 склянка Цукор 2/3 склянки Ванільний екстракт 1 ч. л Яйця 1 шт. Лимонна цедра 1 шт. Цукрова пудра Улюблене варення

Приготування:

Змішайте борошно, мигдальне борошно та сіль; Збийте масло та цукор до пишності. Додайте ванільний екстракт, яйце та цедру, потім все перемішайте; З'єднайте вологі та сухі суміші; Сформуйте з тіста диск, загорніть і дайте відпочити 30-60 хвилин; Розігрійте духовку до 176°C і вистеліть деко; Розкачайте тісто товщиною 0,6 см. Формочкою для печива у формі серця виріжте фігурки, а потім розріжте кожну навпіл. Виріжте очі та рот, зробивши більший отвір. Обережно вигніть форму, щоб воно мало вигляд привида; На одну половинку покладіть варення та накрийте другою з вирізаними привидами; Випікайте 11-13 хвилин до золотистого кольору. Посипте печиво цукровою пудрою.

Завдяки цьому рецепту ви зможете не лише потішити себе та своїх близьких смачним десертом, а й створити незабутню атмосферу свята.

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