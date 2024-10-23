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Печиво-привиди: рецепт смачної випічки до Геловіну

Печиво-привиди: рецепт смачної випічки до Геловіну

Печиво-привиди / Фото: Credits

Геловін — це не лише свято з костюмами та жахливими прикрасами, але й чудова нагода потішити своїх близьких чимось смачненьким.

На сторінці joyfulhomecooking показали, як приготувати Геловінське печиво у формі чарівних привидів.

Інгредієнти

Борошно  
2 склянки
Мигдальне борошно
1 склянка 
Сіль
3/4 ч. л
Олія
1 склянка 
Цукор
2/3 склянки
Ванільний екстракт
1 ч. л
Яйця
1 шт.
Лимонна цедра
1 шт.
Цукрова пудра
Улюблене варення 

Приготування:

  1. Змішайте борошно, мигдальне борошно та сіль;
  2. Збийте масло та цукор до пишності. Додайте ванільний екстракт, яйце та цедру, потім все перемішайте;
  3. З'єднайте вологі та сухі суміші;
  4. Сформуйте з тіста диск, загорніть і дайте відпочити 30-60 хвилин;
  5. Розігрійте духовку до 176°C і вистеліть деко;
  6. Розкачайте тісто товщиною 0,6 см. Формочкою для печива у формі серця виріжте фігурки, а потім розріжте кожну навпіл. Виріжте очі та рот, зробивши більший отвір. Обережно вигніть форму, щоб воно мало вигляд привида;
  7. На одну половинку покладіть варення та накрийте другою з вирізаними привидами;
  8. Випікайте 11-13 хвилин до золотистого кольору.
  9. Посипте печиво цукровою пудрою.

Завдяки цьому рецепту ви зможете не лише потішити себе та своїх близьких смачним десертом, а й створити незабутню атмосферу свята.

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