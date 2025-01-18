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Печиво вівсяне з яблуками: рецепт смачної та корисної випічки

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
212 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
156
Час на прочитання
1 хв
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Печиво вівсяне з яблуками: рецепт смачної та корисної випічки

Печиво вівсяне з яблуками / Фото: Credits

Якщо ви любите смачну та корисну випічку, то цей рецепт для вас. Печиво виходить ароматним, не надто солодким, згори хрустким, а всередині м'яким.

Вам знадобляться будь-які вівсяні пластівці, яблука, вершкове масло, цукор, яйце, розпушувач та кориця. Усі інгредієнти використовуйте кімнатної температури.

Інгредієнти

вівсяні пластівці
200 г
яйце куряче
1 шт.
масло вершкове
60 г
цукор
2 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
лимонний сік
1 ст. л.
сіль
щіпка
кориця
0,5 ч. л.
яблуко
2 шт.
цукрова пудра
  1. Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину, наріжте на середні шматочки і полийте лимонним соком.
  2. У мисці збийте віничком яйце, цукор та сіль. Додайте м'яке вершкове масло, вівсяні пластівці, розпушувач, корицю та перемішайте лопаткою. Залиште тісто на 10-15 хвилин. Всипте яблука та ще раз добре перемішайте.
  3. Сформуйте мокрими руками печиво і викладайте на деко, застелене пергаментом.
  4. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин. Готове печиво посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • У печиво за бажання можна додати родзинки та горіхи.
  • Якщо тісто липне до рук, змочіть руки у воді.

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