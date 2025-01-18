Печиво вівсяне з яблуками: рецепт смачної та корисної випічки

Якщо ви любите смачну та корисну випічку, то цей рецепт для вас. Печиво виходить ароматним, не надто солодким, згори хрустким, а всередині м'яким.
Вам знадобляться будь-які вівсяні пластівці, яблука, вершкове масло, цукор, яйце, розпушувач та кориця. Усі інгредієнти використовуйте кімнатної температури.
Інгредієнти
- вівсяні пластівці
- 200 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- масло вершкове
- 60 г
- цукор
- 2 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- сіль
- щіпка
- кориця
- 0,5 ч. л.
- яблуко
- 2 шт.
- цукрова пудра
- Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину, наріжте на середні шматочки і полийте лимонним соком.
- У мисці збийте віничком яйце, цукор та сіль. Додайте м'яке вершкове масло, вівсяні пластівці, розпушувач, корицю та перемішайте лопаткою. Залиште тісто на 10-15 хвилин. Всипте яблука та ще раз добре перемішайте.
- Сформуйте мокрими руками печиво і викладайте на деко, застелене пергаментом.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин. Готове печиво посипте цукровою пудрою.
Поради:
- У печиво за бажання можна додати родзинки та горіхи.
- Якщо тісто липне до рук, змочіть руки у воді.
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