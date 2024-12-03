Печиво "Вушка": цікавий рецепт з нашого дитинства

Печиво "Вушка" — класика, яка знайома багатьом із нас ще з дитячих років. Його хрустка текстура, ніжний аромат кориці та цукру нагадують затишні чаювання з рідними. Завдяки простоті приготування, це печиво стало улюбленим варіантом домашньої випічки, яку можна легко зробити навіть у вихідний ранок.