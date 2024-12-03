Печиво "Вушка": цікавий рецепт з нашого дитинства

Печиво "Вушка" — класика, яка знайома багатьом із нас ще з дитячих років. Його хрустка текстура, ніжний аромат кориці та цукру нагадують затишні чаювання з рідними. Завдяки простоті приготування, це печиво стало улюбленим варіантом домашньої випічки, яку можна легко зробити навіть у вихідний ранок.
На сторінці yuliia.senych поділилися рецептом, який допоможе відтворити цю смакоту прямо у вас вдома. Спробуйте та аромат "Вушок" перенесе вас у теплі спогади про безтурботні часи.
Інгредієнти
- Листкове тісто
- 275 г
- Цукор
- 150 г
- Кориця
- 2 ст. л
- Вершкове масло
- 1 ст. л
Приготування
- Спочатку розморозьте листкове тісто, дайте йому трохи полежати при кімнатній температурі, щоб воно стало пластичним і легко розгорталося. Розкладіть тісто на чистій робочій поверхні.
- Розтопіть вершкове масло та рівномірно змастіть ним всю поверхню тіста. Змішайте цукор із корицею, після чого щедро посипте цією сумішшю підготовлене тісто.
- Складіть тісто до центру з двох протилежних боків. Повторіть цей процес ще раз, щоб отримати щільний "рулет". Далі наріжте отриману форму на шматочки товщиною приблизно 0,5 см.
- Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть шматочки на деко, застелене пергаментом для випічки. Поставте печиво у духовку та випікайте приблизно 20 хвилин, доки "Вушка" не стануть золотистими та хрусткими.
Поради:
- Якщо ви не є фанатом кориці, спробуйте замінити її ванільним цукром або тертим шоколадом.
- Готове печиво чудово смакує як із гарячим чаєм, так і з кавою. Ви також можете посипати його зверху цукровою пудрою.
Нехай аромат кориці наповнить ваш дім теплом, а смак печива нагадає про найприємніші моменти дитинства.
Смачного!
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