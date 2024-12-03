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Печиво "Вушка": цікавий рецепт з нашого дитинства

Печиво "Вушка": цікавий рецепт з нашого дитинства

Печиво "Вушка" / Фото: Credits

Печиво "Вушка" — класика, яка знайома багатьом із нас ще з дитячих років. Його хрустка текстура, ніжний аромат кориці та цукру нагадують затишні чаювання з рідними. Завдяки простоті приготування, це печиво стало улюбленим варіантом домашньої випічки, яку можна легко зробити навіть у вихідний ранок.

На сторінці yuliia.senych поділилися рецептом, який допоможе відтворити цю смакоту прямо у вас вдома. Спробуйте та аромат "Вушок" перенесе вас у теплі спогади про безтурботні часи.

Інгредієнти

Листкове тісто
275 г
Цукор
150 г
Кориця  
2 ст. л
Вершкове масло
1 ст. л

Приготування

  1. Спочатку розморозьте листкове тісто, дайте йому трохи полежати при кімнатній температурі, щоб воно стало пластичним і легко розгорталося. Розкладіть тісто на чистій робочій поверхні.
  2. Розтопіть вершкове масло та рівномірно змастіть ним всю поверхню тіста. Змішайте цукор із корицею, після чого щедро посипте цією сумішшю підготовлене тісто.
  3. Складіть тісто до центру з двох протилежних боків. Повторіть цей процес ще раз, щоб отримати щільний "рулет". Далі наріжте отриману форму на шматочки товщиною приблизно 0,5 см.
  4. Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть шматочки на деко, застелене пергаментом для випічки. Поставте печиво у духовку та випікайте приблизно 20 хвилин, доки "Вушка" не стануть золотистими та хрусткими.

Поради:

  • Якщо ви не є фанатом кориці, спробуйте замінити її ванільним цукром або тертим шоколадом.
  • Готове печиво чудово смакує як із гарячим чаєм, так і з кавою. Ви також можете посипати його зверху цукровою пудрою.

Нехай аромат кориці наповнить ваш дім теплом, а смак печива нагадає про найприємніші моменти дитинства.

Смачного!

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