Печиво з шоколадною крихтою: дуже простий рецепт

Печиво виходить розсипчастим з м'якими вкрапленнями шоколаду і просто тане в роті.
Інгредієнти
- розм'якшене вершкове масло
- 62 г
- коричневий цукор
- 1/4 склянки
- білий цукор
- 2 ст. л.
- жовток
- 1 шт.
- ванільна есенція
- 1 ч. л.
- борошно
- 1/2 склянки + 1 ст. л.
- сода
- 1/4 ч. л.
- темний шоколад
1. Збийте олію та цукор. Збийте яєчний жовток та ваніль.
2. Додайте борошно, сіль і соду і перемішайте. Додати шоколад. Охолодіть тісто у морозилці 10 хвилин. Розігрійте духовку до 170С.
3. Викладіть на лист, залиште достатньо місця. Випікайте 10-12 хвилин і насолоджуйтесь.
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