Печиво з шоколадною крихтою: дуже простий рецепт

Печиво виходить розсипчастим з м'якими вкрапленнями шоколаду і просто тане в роті.

Інгредієнти розм'якшене вершкове масло 62 г коричневий цукор 1/4 склянки білий цукор 2 ст. л. жовток 1 шт. ванільна есенція 1 ч. л. борошно 1/2 склянки + 1 ст. л. сода 1/4 ч. л. темний шоколад

1. Збийте олію та цукор. Збийте яєчний жовток та ваніль.

2. Додайте борошно, сіль і соду і перемішайте. Додати шоколад. Охолодіть тісто у морозилці 10 хвилин. Розігрійте духовку до 170С.

3. Викладіть на лист, залиште достатньо місця. Випікайте 10-12 хвилин і насолоджуйтесь.

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