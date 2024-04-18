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Печиво з шоколадною крихтою: дуже простий рецепт

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
431 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
245
Час на прочитання
1 хв
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Печиво з шоколадною крихтою: дуже простий рецепт

Печиво з шоколадною крихтою / Фото: Credits

Печиво виходить розсипчастим з м'якими вкрапленнями шоколаду і просто тане в роті.

Інгредієнти

розм'якшене вершкове масло
62 г
коричневий цукор
1/4 склянки
білий цукор
2 ст. л.
жовток
1 шт.
ванільна есенція
1 ч. л.
борошно
1/2 склянки + 1 ст. л.
сода
1/4 ч. л.
темний шоколад

1. Збийте олію та цукор. Збийте яєчний жовток та ваніль.
2. Додайте борошно, сіль і соду і перемішайте. Додати шоколад. Охолодіть тісто у морозилці 10 хвилин. Розігрійте духовку до 170С.
3. Викладіть на лист, залиште достатньо місця. Випікайте 10-12 хвилин і насолоджуйтесь.

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