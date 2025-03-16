Печиво з яблучною начинкою: рецепт смачної випічки

Цей рецепт яблучного печива – справжній витвір кулінарного мистецтва, який поєднує традиційні смаки та сучасні техніки випікання. Поєднання ніжного тіста з ароматною яблучною начинкою створює справжню симфонію смаку.

На сторінці fatmagulkitchen розповіли про один із найпрактичніших способів приготування яблучного печива, який поєднує ніжність тіста та соковиту, ароматну начинку.

Інгредієнти

Для тіста

Вершкове масло 200 г

Олія

Цукрова пудра 2 склянки

Яйця 1 шт.

Йогурт 2 ст. л

Крохмаль 2 ст. л

Борошно 5,5 склянки

Ваніль 1 пачка

Розпушувач 1 ч. л

Для яблучної начинки

Яблука 4-5 шт.

Вершкове масло

Цукор 1 склянка

Кориця 1 ч. л

Волоські горіхи 1 склянка

Приготування

Натріть яблука на тертці, вичавіть сік. Викладіть яблука на пательню, додайте цукор і шматочок вершкового масла. Смажте на середньому вогні протягом 4–5 х. За кілька хвилин до закінчення смаження додайте волоські горіхи та корицю, ретельно перемішайте. Зніміть з вогню та дайте суміші охолонути. У великій мисці змішайте вершкове масло, олію, цукрову пудру, яйце, йогурт, крохмаль, борошно, ваніль та розпушувач. Замісіть тісто. Ретельно вимісити тісто на робочій поверхні. Відокремте частини тіста розміром із мандарин та помістіть її у морозильну камеру на 10 хв. Кожен шматочок тіста зверху придавіть денцем склянки, котре попередньо змочіть у воді, потім у крохмаль. На пласт тіста викладіть яблучну суміш, рівномірно розподіліть її по поверхні. За бажанням краї тіста можна акуратно защипнути та сформуйте класичну форму печива. Викладіть печиво на деко, застелене пергаментом, і випікайте у попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 40 хв до золотистого кольору. Після випікання дайте печиву охолонути та посипте цукровою пудрою.

Така смачна випічка стане відмінним доповненням до сімейних свят, затишних посиденьок або як солодкий перекус до чаювання. Рецепт надає можливість насолоджуватися справжнім смаком домашньої кулінарії.

Смачного!

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