Печиво Джека Скеллінгтона на Гелловін: рецепт страшно милих ласощів

Печиво Джека Скеллінгтона instagram.com_snackswonders / © Instagram

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Якщо ви вже шукаєте ідеї для гелловінської вечірки, тематичного кіновечора чи просто хочете здивувати друзів незвичайним десертом, це печиво точно варте уваги. Про рецепт розповіли на сторінці Snacks Wonders і запропонували перетворити звичайне домашнє печиво на маленьких героїв святкового столу.

Інгредієнти

вершкове масло без солі — 115 г

цукор — 100 г

велике яйце — 1 шт.

ванільний екстракт — 1 ч. л

пшеничне борошно — 190 г

розпушувач — 1 ч. л

сіль — дрібка

малиновий чи полуничний джем — 60 г

Для декору

шоколад -55–60 г

кокосова олія — 1 ч. л

Приготування

Розігрійте духовку до 175°C і застеліть деко пергаментом. Збийте м’яке вершкове масло із цукром до світлої, пухкої консистенції. Додайте яйце та ванільний екстракт і перемішайте до однорідності. Поступово всипте борошно, розпушувач і сіль. Замісіть м’яке тісто. Відокремте порції тіста приблизно по 1 ст. л і зробіть із них кульки. Злегка обкачайте кожну у цукрі та викладіть на деко, проте залиште між ними приблизно 5 см вільного місця. Трохи приплюсніть кульки. Пальцем або округлою ручкою кухонного приладдя зробіть у кожному печиві два глибокі заглиблення — майбутні очниці Джека. Обережно додайте у кожне приблизно ¼ ч. л джему. Не переповнюйте заглиблення, щоб начинка не розтікалася. Поставте печиво у духовку на 10–12 хв. Краї мають схопитися, проте не повинні сильно зарум’янитися. Залиште готові вироби на деку на 5 хв, а потім обережно перекладіть на решітку та повністю охолодіть. Змішайте шоколад із кокосовою олією та розтопіть у мікрохвильовій печі короткими інтервалами по 15 секунд, щоразу перемішуйте. Перекладіть шоколад у кондитерський мішок із тонким наконечником і намалюйте довгу усмішку зі штрихами-швами та дві маленькі крапки для носа. Зачекайте, доки шоколад застигне.

Поради

Не поспішайте з декором. Перш ніж малювати шоколадом, дочекайтеся повного охолодження печива. Інакше лінії можуть розтікатися, а усмішка втратить чіткість.

Обирайте густий джем. Малиновий дасть виразний червоний колір, а полуничний зробить смак трохи м’якшим. Якщо начинка надто рідка, її краще попередньо трохи уварити та охолодити.

Вершкове тісто, фруктова начинка та шоколадний декор створюють поєднання, яке тішить не лише смаком, а й виглядом.

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