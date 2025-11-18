- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 1 хв
Печиво з гарбузом і горіхами: простий рецепт
Сезон гарбуза триває, не пропустіть момент і приготуйте ароматне, яскраве, не дуже солодке печиво з гарбузом і горіхами.
Гарбуз у випічці зовсім не відчувається і сподобається навіть тим, хто не дуже його любить.
Інгредієнти
- гарбуз запечений
- 200 г
- борошно пшеничне
- 300–350 г
- молоко
- 100 мл
- цукор
- 40 г
- масло вершкове
- 30 г
- розпушувач
- 2 ч. л.
- горіхи волоські
- 50 г
- кориця
- 0,5 ч. л.
Гарбуз очистьте від шкірки, наріжте на шматочки. Викладіть на деко і запечіть у заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин, потім виделкою розімніть його до стану пюре.
Горіхи подрібніть.
У миску просійте борошно з розпушувачем, додайте гарбуз, розм'якшене вершкове масло, цукор, горіхи, корицю, сіль, влийте молоко і замісіть м'яке тісто, що трохи прилипає до рук.
На робочу поверхню викладіть тісто, присипте його злегка борошном, розкачайте його завтовшки близько одного сантиметра, наріжте на трикутники і викладіть на деко, застелене пергаментом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
У процесі замішування підсипайте борошно частинами, щоб тісто не вийшло занадто щільним.