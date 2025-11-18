ТСН у соціальних мережах

Рецепти
44
1 хв

Печиво з гарбузом і горіхами: простий рецепт

Сезон гарбуза триває, не пропустіть момент і приготуйте ароматне, яскраве, не дуже солодке печиво з гарбузом і горіхами.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 година
392 ккал
Печиво з гарбузом і горіхами

Печиво з гарбузом і горіхами / © Credits

Гарбуз у випічці зовсім не відчувається і сподобається навіть тим, хто не дуже його любить.

Інгредієнти

гарбуз запечений
200 г
борошно пшеничне
300–350 г
молоко
100 мл
цукор
40 г
масло вершкове
30 г
розпушувач
2 ч. л.
горіхи волоські
50 г
кориця
0,5 ч. л.

  1. Гарбуз очистьте від шкірки, наріжте на шматочки. Викладіть на деко і запечіть у заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин, потім виделкою розімніть його до стану пюре.

  2. Горіхи подрібніть.

  3. У миску просійте борошно з розпушувачем, додайте гарбуз, розм'якшене вершкове масло, цукор, горіхи, корицю, сіль, влийте молоко і замісіть м'яке тісто, що трохи прилипає до рук.

  4. На робочу поверхню викладіть тісто, присипте його злегка борошном, розкачайте його завтовшки близько одного сантиметра, наріжте на трикутники і викладіть на деко, застелене пергаментом.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • У процесі замішування підсипайте борошно частинами, щоб тісто не вийшло занадто щільним.

