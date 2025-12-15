- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
Печиво з манки: бюджетний рецепт
Бюджетне, нашвидкуруч, печиво з додаванням манної крупи.
Випічка виходить красивою, хрусткою й ароматною.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 130 г
- манна крупа
- 150 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- вершкове масло
- 90 г
- цукор
- 90 г
- апельсинова цедра
- 15 г
- сіль
-
Збийте міксером яйця з цукром і сіллю до пишної маси.
У миску викладіть м’яке вершкове масло, додайте просіяне борошно, манну крупу, апельсинову цедру та перемішайте. Влийте збиті яйця, замісіть тісто, скачайте його в кулю, загорніть у харчову плівку та відправте в холодильник на одну годину.
З тіста сформуйте кульки, трохи притисніть їх долонею і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин.
Поради:
За бажанням печиво можна прикрасити горішками.