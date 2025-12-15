ТСН у соціальних мережах

Рецепти
6
1 хв

Печиво з манки: бюджетний рецепт

Бюджетне, нашвидкуруч, печиво з додаванням манної крупи.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
50 хвилин
260 ккал
Печиво з манки

Печиво з манки / © Credits

Випічка виходить красивою, хрусткою й ароматною.

Інгредієнти

пшеничне борошно
130 г
манна крупа
150 г
яйця курячі
2 шт.
вершкове масло
90 г
цукор
90 г
апельсинова цедра
15 г
сіль

  1. Збийте міксером яйця з цукром і сіллю до пишної маси.

  2. У миску викладіть м’яке вершкове масло, додайте просіяне борошно, манну крупу, апельсинову цедру та перемішайте. Влийте збиті яйця, замісіть тісто, скачайте його в кулю, загорніть у харчову плівку та відправте в холодильник на одну годину.

  3. З тіста сформуйте кульки, трохи притисніть їх долонею і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин.

Поради:

  • За бажанням печиво можна прикрасити горішками.

6
