- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 269
- Час на прочитання
- 1 хв
Печиво з сиром і яблуками: дуже простий рецепт
М’яке сирне тісто, шматочки соковитих яблук і ароматна скоринка з цукру і кориці — цей десерт нікого не залишить байдужим.
Печиво готується на олії, без використання яєць і виходить хрустким зовні та м'яким усередині.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 230 г
- сир
- 200 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- цукор
- 90 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- олія
- 6 ст. л.
- сіль
- щіпка
- яблука
- 3 шт.
- цукор і кориця для обсипання
-
Яблука помийте, очистьте від шкірки, видаліть серцевину і наріжте на дрібні кубики.
Цукор змішайте з корицею.
У миску викладіть сир, яйце, цукор, сіль, влийте олію, перемішайте і всипте просіяне борошно з розпушувачем, перемішайте, додайте яблука і ще раз добре перемішайте.
Сформуйте з тіста кульки, злегка придавлюючи їх руками, і обваляйте в суміші з цукру і кориці, потім викладіть на деко, застелене пергаментом, на відстані одна від одної.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
Сир використовуйте будь-який.
Готове печиво можна посипати цукровою пудрою.