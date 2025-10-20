ТСН у соціальних мережах

Рецепти
269
1 хв

Печиво з сиром і яблуками: дуже простий рецепт

М’яке сирне тісто, шматочки соковитих яблук і ароматна скоринка з цукру і кориці — цей десерт нікого не залишить байдужим.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 година
279 ккал
Печиво з сиром і яблуками

Печиво з сиром і яблуками / © Credits

Печиво готується на олії, без використання яєць і виходить хрустким зовні та м'яким усередині.

Інгредієнти

борошно пшеничне
230 г
сир
200 г
яйце куряче
1 шт.
цукор
90 г
розпушувач
1 ч. л.
олія
6 ст. л.
сіль
щіпка
яблука
3 шт.
цукор і кориця для обсипання

  1. Яблука помийте, очистьте від шкірки, видаліть серцевину і наріжте на дрібні кубики.

  2. Цукор змішайте з корицею.

  3. У миску викладіть сир, яйце, цукор, сіль, влийте олію, перемішайте і всипте просіяне борошно з розпушувачем, перемішайте, додайте яблука і ще раз добре перемішайте.

  4. Сформуйте з тіста кульки, злегка придавлюючи їх руками, і обваляйте в суміші з цукру і кориці, потім викладіть на деко, застелене пергаментом, на відстані одна від одної.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який.

  • Готове печиво можна посипати цукровою пудрою.

