Печиво з варенням: рецепт простої та ніжної випічки
Для смачного простого печива, яке тане в роті, обов'язково використовуйте варення, щоб воно було досить густим і не розтікалося.
Десерт виходить ніжним, розсипчастим, з ароматною начинкою. Цей рецепт вам точно сподобається.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 260 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- цукор
- 60 г
- олія
- 100 мл
- цедра лимона
- 1 ст. л.
- розпушувач
- 10 г
- сіль
- щіпка
- цукрова пудра
-
- варення
-
Яйця з цукром і сіллю збийте віничком до пишної маси.
Додайте олію, збийте ще раз віничком, потім цедру лимона, просіяне борошно з розпушувачем і замісіть м'яке тісто, що не липне до рук, розділіть його на чотири рівні частини, кожну частину скрутіть у кулю.
На робочій поверхні, присипаній борошном, розкачайте кожну частину в пласт прямокутної форми, обріжте краї, змастіть варенням, скрутіть у рулетики, розріжте на рівні частини і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20–25 хвилин до золотистої скоринки. Остудіть і посипте цукровою пудрою.
Поради:
Варення використовуйте будь-яке.
З обрізків тіста також сформуйте рулетики з джемом, розріжте на рівні частини та запечіть у духовці.