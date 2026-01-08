ТСН у соціальних мережах

Рецепти
207
1 хв

Печиво з варенням: рецепт простої та ніжної випічки

Для смачного простого печива, яке тане в роті, обов'язково використовуйте варення, щоб воно було досить густим і не розтікалося.

Катерина Труш
50 хвилин
402 ккал
Печиво з варенням

Печиво з варенням / © Credits

Десерт виходить ніжним, розсипчастим, з ароматною начинкою. Цей рецепт вам точно сподобається.

Інгредієнти

борошно пшеничне
260 г
яйця курячі
1 шт.
цукор
60 г
олія
100 мл
цедра лимона
1 ст. л.
розпушувач
10 г
сіль
щіпка
цукрова пудра
варення

  1. Яйця з цукром і сіллю збийте віничком до пишної маси.

  2. Додайте олію, збийте ще раз віничком, потім цедру лимона, просіяне борошно з розпушувачем і замісіть м'яке тісто, що не липне до рук, розділіть його на чотири рівні частини, кожну частину скрутіть у кулю.

  3. На робочій поверхні, присипаній борошном, розкачайте кожну частину в пласт прямокутної форми, обріжте краї, змастіть варенням, скрутіть у рулетики, розріжте на рівні частини і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20–25 хвилин до золотистої скоринки. Остудіть і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Варення використовуйте будь-яке.

  • З обрізків тіста також сформуйте рулетики з джемом, розріжте на рівні частини та запечіть у духовці.

207
