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Печиво з вівсяних пластівців з бананом, горіхами та родзинками: простий рецепт
Приготуйте корисне печиво, яке не тільки потішить вас ароматним смаком, але й наповнить енергією на цілий день.
Ситне натуральне печиво з вівсяних пластівців, з бананом, горіхами та родзинками підійде для перекусу діткам до школи, поїздок чи пікніків.
Інгредієнти
- вівсяні пластівці
- 200 г
- банан
- 1 шт.
- яйце куряче
- 1 шт.
- масло вершкове
- 50 г
- родзинки
- 50 г
- горіхи волоські
- 50 г
Банан очистіть та розімніть виделкою до стану пюре.
Родзинки промийте, залийте окропом на 10 хвилин, потім злийте воду і обсушіть паперовим рушником.
Горіхи підсушіть на сковороді та подрібніть ножем.
Олію розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
У мисці змішайте банан, вівсяні пластівці, яйце, вершкове масло, родзинки та волоські горіхи, перемішайте. Сформуйте печиво, викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин.
Поради:
Сухофрукти використовуйте будь-які.
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