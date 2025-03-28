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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

Печиво з вівсяних пластівців з бананом, горіхами та родзинками: простий рецепт

Приготуйте корисне печиво, яке не тільки потішить вас ароматним смаком, але й наповнить енергією на цілий день.

Автор публікації
Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
208 ккал
Печиво з вівсяних пластівців з бананом, горіхами та родзинками: простий рецепт

Печиво з вівсяних пластівців з бананом, горіхами та родзинками: простий рецепт

Ситне натуральне печиво з вівсяних пластівців, з бананом, горіхами та родзинками підійде для перекусу діткам до школи, поїздок чи пікніків.

Інгредієнти

вівсяні пластівці
200 г
банан
1 шт.
яйце куряче
1 шт.
масло вершкове
50 г
родзинки
50 г
горіхи волоські
50 г

  1. Банан очистіть та розімніть виделкою до стану пюре.

  2. Родзинки промийте, залийте окропом на 10 хвилин, потім злийте воду і обсушіть паперовим рушником.

  3. Горіхи підсушіть на сковороді та подрібніть ножем.

  4. Олію розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі.

  5. У мисці змішайте банан, вівсяні пластівці, яйце, вершкове масло, родзинки та волоські горіхи, перемішайте. Сформуйте печиво, викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

  6. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин.

Поради:

  • Сухофрукти використовуйте будь-які.

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Дата публікації
Кількість переглядів
13
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