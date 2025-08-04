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Печиво з вишнею: рецепт розсипчастої випічки
Приготуйте розсипчасте печиво зі свіжою вишнею, яке обов'язково сподобається як дорослим, так і дітям.
Усього за 30 хвилин, і ви отримаєте ніжний десерт з ароматом і соковитою начинкою свіжої вишні.
Інгредієнти:
борошно пшеничне - 400 г;
яйця курячі - 2 шт.;
цукор - 70 г;
сметана - 2 ст. л.;
вершкове масло - 150 г;
розпушувач - 1 ч. л.;
сіль - щіпка;
цукрова пудра.
Для начинки:
вишня свіжа - 350 г;
цукор - 100 г;
крохмаль - 30 г.
Приготування:
Вишню помийте й очистьте від кісточок.
У сотейнику змішайте вишню, цукор, крохмаль і варіть на повільному вогні 5-7 хвилин, помішуючи до загустіння. Остудіть.
У глибоку миску з просіяним борошном і розпушувачем натріть холодне вершкове масло на тертці та руками перетріть його на дрібну крихту. Додайте цукор, сіль, яйця, влийте сметану та швидко замісіть тісто. Загорніть його в плівку і відправте в холодильник на 30-60 хвилин.
На робочу поверхню, присипану борошном, викладіть тісто, розріжте його на дві частини та кожну частину розкачайте в прямокутний пласт. Викладіть з краю тіста вишні, скачайте в рулет та розріжте на шматочки завдовжки 3-4 см, так зробіть і з другою частиною тіста. Викладіть його на деко, застелене пергаментом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин до золотистого кольору. Готове печиво посипте цукровою пудрою.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності.