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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Печиво з вишнею: рецепт розсипчастої випічки

Приготуйте розсипчасте печиво зі свіжою вишнею, яке обов'язково сподобається як дорослим, так і дітям.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Печиво з вишнею

Печиво з вишнею / © Credits

Усього за 30 хвилин, і ви отримаєте ніжний десерт з ароматом і соковитою начинкою свіжої вишні.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне - 400 г;

  • яйця курячі - 2 шт.;

  • цукор - 70 г;

  • сметана - 2 ст. л.;

  • вершкове масло - 150 г;

  • розпушувач - 1 ч. л.;

  • сіль - щіпка;

  • цукрова пудра.

Для начинки:

  • вишня свіжа - 350 г;

  • цукор - 100 г;

  • крохмаль - 30 г.

Приготування:

  1. Вишню помийте й очистьте від кісточок.

  2. У сотейнику змішайте вишню, цукор, крохмаль і варіть на повільному вогні 5-7 хвилин, помішуючи до загустіння. Остудіть.

  3. У глибоку миску з просіяним борошном і розпушувачем натріть холодне вершкове масло на тертці та руками перетріть його на дрібну крихту. Додайте цукор, сіль, яйця, влийте сметану та швидко замісіть тісто. Загорніть його в плівку і відправте в холодильник на 30-60 хвилин.

  4. На робочу поверхню, присипану борошном, викладіть тісто, розріжте його на дві частини та кожну частину розкачайте в прямокутний пласт. Викладіть з краю тіста вишні, скачайте в рулет та розріжте на шматочки завдовжки 3-4 см, так зробіть і з другою частиною тіста. Викладіть його на деко, застелене пергаментом.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин до золотистого кольору. Готове печиво посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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