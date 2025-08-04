Печиво з вишнею: рецепт розсипчастої випічки

Усього за 30 хвилин, і ви отримаєте ніжний десерт з ароматом і соковитою начинкою свіжої вишні.

Для начинки:

Вишню помийте й очистьте від кісточок.

У сотейнику змішайте вишню, цукор, крохмаль і варіть на повільному вогні 5-7 хвилин, помішуючи до загустіння. Остудіть.

У глибоку миску з просіяним борошном і розпушувачем натріть холодне вершкове масло на тертці та руками перетріть його на дрібну крихту. Додайте цукор, сіль, яйця, влийте сметану та швидко замісіть тісто. Загорніть його в плівку і відправте в холодильник на 30-60 хвилин.

На робочу поверхню, присипану борошном, викладіть тісто, розріжте його на дві частини та кожну частину розкачайте в прямокутний пласт. Викладіть з краю тіста вишні, скачайте в рулет та розріжте на шматочки завдовжки 3-4 см, так зробіть і з другою частиною тіста. Викладіть його на деко, застелене пергаментом.