Пельмені з сиром і сметаною в духовці: оригінальний спосіб приготувати улюблену страву

Якщо ви любите пельмені, то цей спосіб приготування стане одним з ваших найулюбленіших. Пельмені краще використовуйте домашні, але коли немає часу їх ліпити, купіть їх у будь-якому супермаркеті.

Пельмені з сиром і сметаною в духовці

Страва готується дуже просто. Викладіть заморожені пельмені до форми для запікання, залийте соусом зі сметани та яєць, посипте твердим сиром і запечіть у духовці.

Інгредієнти:

  • пельмені заморожені готові — 500 г

  • яйця курячі — 4 шт.

  • сметана — 200 г

  • сир твердий — 150 г

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.

  • часник — 2 зубки

  • олія — 1 ст. л.

  • перець чорний мелений

  • сіль

  • зелень (кріп)

Приготування:

  1. Пельмені викладіть на робочу поверхню, присипану борошном, і залиште на 10–15 хвилин.

  2. Цибулю почистьте, наріжте півкільцями та обсмажте на пательні з олією до золотистого кольору.

  3. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  4. Кріп промийте та дрібно наріжте.

  5. Твердий сир натріть на крупну тертку.

  6. Для соусу: до миски викладіть обсмажену цибулю, сметану, яйця, часник, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.

  7. Дно форми змастіть олією, викладіть пельмені в один шар, залийте соусом і посипте сиром.

  8. Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30–35 хвилин, посипте зеленню.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

