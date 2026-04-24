Пельмені з сиром і сметаною в духовці: оригінальний спосіб приготувати улюблену страву
Якщо ви любите пельмені, то цей спосіб приготування стане одним з ваших найулюбленіших. Пельмені краще використовуйте домашні, але коли немає часу їх ліпити, купіть їх у будь-якому супермаркеті.
Страва готується дуже просто. Викладіть заморожені пельмені до форми для запікання, залийте соусом зі сметани та яєць, посипте твердим сиром і запечіть у духовці.
Інгредієнти:
пельмені заморожені готові — 500 г
яйця курячі — 4 шт.
сметана — 200 г
сир твердий — 150 г
цибуля ріпчаста — 1 шт.
часник — 2 зубки
олія — 1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень (кріп)
Приготування:
Пельмені викладіть на робочу поверхню, присипану борошном, і залиште на 10–15 хвилин.
Цибулю почистьте, наріжте півкільцями та обсмажте на пательні з олією до золотистого кольору.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Кріп промийте та дрібно наріжте.
Твердий сир натріть на крупну тертку.
Для соусу: до миски викладіть обсмажену цибулю, сметану, яйця, часник, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.
Дно форми змастіть олією, викладіть пельмені в один шар, залийте соусом і посипте сиром.
Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30–35 хвилин, посипте зеленню.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності.