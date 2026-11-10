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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
1 хв

Перець, фарширований шинкою та сиром: рецепт яскравої закуски

Це яскрава, холодна закуска, яка ідеально підійде для святкового столу або швидкого перекусу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
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Перець, фарширований шинкою та сиром

Перець, фарширований шинкою та сиром / © Credits

Ця страва готується дуже швидко з простих продуктів, які завжди знайдеться у вашому холодильнику.

Інгредієнти

болгарський перець
2 шт. (великий)
шинка
200 г
твердий сир
120 г
сир
2–3 ст. л.
часник
1 зубчик
мелений чорний перець
сіль
свіжа зелень (кріп, петрушка);

  1. Вимийте болгарський перець і висушіть його паперовим рушником. Зріжте верхню частину разом із плодоніжкою, обережно видаліть насіння та перетинки.

  2. Шинку наріжте дрібними кубиками.

  3. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  4. Твердий сир натріть на дрібній тертці.

  5. Дрібно наріжте зелень.

  6. У мисці змішайте шинку, твердий сир, зелень, часник, сир, мелений чорний перець, посоліть і ретельно перемішайте.

  7. Щільно, за допомогою чайної ложки, утрамбуйте начинку всередину кожного перцю і поставте в холодильник на 30–40 хвилин.

  8. Гострим ножем наріжте перці поперек, на кружечки товщиною близько 0,8–1 сантиметра, і викладіть на тарілку.

Поради:

  • Щоб страва мала яскравіший вигляд, використовуйте перець двох різних кольорів.

  • Шинку можна замінити будь-якою ковбасою.

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