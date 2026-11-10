- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 238
- Час на прочитання
- 1 хв
Перець, фарширований шинкою та сиром: рецепт яскравої закуски
Це яскрава, холодна закуска, яка ідеально підійде для святкового столу або швидкого перекусу.
Ця страва готується дуже швидко з простих продуктів, які завжди знайдеться у вашому холодильнику.
Інгредієнти
- болгарський перець
- 2 шт. (великий)
- шинка
- 200 г
- твердий сир
- 120 г
- сир
- 2–3 ст. л.
- часник
- 1 зубчик
- мелений чорний перець
-
- сіль
-
- свіжа зелень (кріп, петрушка);
-
Вимийте болгарський перець і висушіть його паперовим рушником. Зріжте верхню частину разом із плодоніжкою, обережно видаліть насіння та перетинки.
Шинку наріжте дрібними кубиками.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Твердий сир натріть на дрібній тертці.
Дрібно наріжте зелень.
У мисці змішайте шинку, твердий сир, зелень, часник, сир, мелений чорний перець, посоліть і ретельно перемішайте.
Щільно, за допомогою чайної ложки, утрамбуйте начинку всередину кожного перцю і поставте в холодильник на 30–40 хвилин.
Гострим ножем наріжте перці поперек, на кружечки товщиною близько 0,8–1 сантиметра, і викладіть на тарілку.
Поради:
Щоб страва мала яскравіший вигляд, використовуйте перець двох різних кольорів.
Шинку можна замінити будь-якою ковбасою.