Перевернутий чизкейк без випікання: трендовий рецепт улюбленого десерту

Перевернутий чизкейк instagram.com_yummy.lera / © Instagram

Реклама

Цей чизкейк не потребує випікання, використання желатину або складних кулінарних технік — лише прості інгредієнти та трохи терпіння. Його особливість у тому, що ягідна начинка опиняється в центрі, а сирна маса наче огортає її з усіх боків і створює ефект приємного сюрпризу. Це ідеальний десерт для тих, хто хоче здивувати гостей або потішити себе чимось оригінальним. Рецептом приготування цього смаколика поділилася фудблогерка Valeriia Veligura.

Інгредієнти

Ягідна серединка

Ягоди (свіжі чи заморожені) 200 г

Цукор 15 г

Кукурудзяний крохмаль 10 г

Основа

Пісочне печиво 300 г

Вершкове масло 115 г

Сирна начинка

Крем-сир 350 г

Білий шоколад 50 г

Вершки 150 мл

Цукрова пудра 30–40 г

Ванільний екстракт 1 ч. л

Приготування

Змішайте цукор і крохмаль, додайте до ягід і поставте на середній вогонь. Варіть і помішуйте до загущення. Перекладіть у миску та залиште охолоджуватися. Подрібніть печиво у блендері до стану дрібної крихти. Додайте розтоплене вершкове масло, перемішайте. Викладіть у форму, утрамбуйте, сформуйте бортики та дно. Поставте у холодильник, поки готуєте начинку. У великій мисці збийте крем-сир із розтопленим білим шоколадом, вершками, цукровою пудрою та ванільним екстрактом. Має вийти пишна, ніжна маса. На основу з печива викладіть частину сирної маси, сформуйте «чашу». У центр покладіть ягідну начинку. Зверху закрийте залишками сирної маси та розрівняйте поверхню. Накрийте харчовою плівкою та залиште у холодильнику щонайменше на 3–4 години, а ще краще на ніч. Перед подаванням прикрасьте свіжими ягодами, м’ятою або шоколадною стружкою.

Поради

Для яскравішого смаку спробуйте поєднувати кілька видів ягід, наприклад, малину, чорницю та полуницю.

Якщо хочете зробити десерт менш солодким, замініть білий шоколад на грецький йогурт або використайте стевію замість цукрової пудри.

Перевернутий чизкейк — це десерт, який точно стане зіркою вашого столу. Він легкий у приготуванні, ефектний на вигляд і неймовірно смачний. А головне, його можна адаптувати під власні смаки, експериментувати з начинками та декором.