Перкельт по-угорськи: рецепт смачної печені зі свинини

Перкельт можна готувати як на відкритому вогні, так і на звичайній кухні.

Угорська кухня багата на рецепти приготування смачних страв з м'яса, тушкованого у густому соусі. Перкельт зі свинини - одна з таких страв.

Інгредієнти:

свинина (м'якоть стегна або ребер) - 750 г

смалець або олія - 80 г

цибуля - 100 г

молотий червоний перець - 1 неповна столова ложка

товчений кмин - половина чайної ложки

солодкий перець - 2 шт.

помідори - 2 шт.

часник - 2 зубчики

сіль

Приготування

1. У 2-3-літровій каструлі розігріваємо жир або олію і тушкуємо дрібно нарізану цибулю, але не засмажуємо її сильно.

2. Знімаємо каструлю з вогню та домішуємо червоний перець.

3. М'ясо нарізаємо кубиками 2х2 см.

4. До тушкованої цибулі домішуємо 1-2 столових ложки води і кип'ятим, помішуючи, доки не випарується вода.

5. Домішуємо до цибулі м'ясо, обсмажуємо 4-5 хвилин, посипаємо кмином та домішуємо дрібно нарізаний часник, заливаємо 50 г води і під кришкою тушкуємо до півготовності.

6. Коли википить вода, знімаємо кришку і смажимо ще 3-4 хвилини, солимо.

7. До м'яса додаємо почищені та нарізані перці та помідори, тушкуємо до готовності, підливаючи час від часу воду.

8. Знімаємо кришку, даємо воді википіти та смажемо ще 3-4 хвилини.

Загалом процес приготування займе десь півтори-дві години.

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