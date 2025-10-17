ТСН у соціальних мережах

Перлова каша з фаршем та овочами: рецепт ситної страви нашвидкуруч

Перлова крупа не лише смачна, а ще й дуже корисна. Обов’язково заздалегідь замочіть її у воді на 8–12 годин.

Катерина Труш
Перлова каша з фаршем та овочами

Перлова каша з фаршем та овочами / © Credits

Страва виходить ситною і поживною, а для того, щоб перлова каша вийшла соковитою, а не сухою, додайте до неї обсмажений фарш та овочі.

Інгредієнти

крупа перлова
150 г
фарш свинячий
200 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
помідор
1 шт.
часник
1 зубчик
паста томатна
1,5 ст. л.
вода
600 мл
перець чорний мелений
сіль
олія
зелень (петрушка, кріп)

  1. Перлову крупу залийте холодною водою і залиште на 8–12 годин. Воду злийте, промийте.

  2. До каструлі налийте чисту воду, посоліть, доведіть до кипіння, всипте крупу і варіть на помірному вогні близько 50 хвилин.

  3. Цибулю, моркву та часник очистьте.

  4. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву кружечками, часник подрібніть.

  5. Помідор наріжте невеликими кубиками.

  6. Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  7. На сковороді розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву та обсмажте до м’якості, потім додайте томатну пасту, свинячий фарш, перемішайте та смажте ще 5 хвилин.

  8. Додайте помідор, часник, чорний мелений перець, сіль, перемішайте, викладіть перлову крупу, ще раз перемішайте і тушкуйте під закритою кришкою 20–25 хвилин.

  9. Під час подавання посипте зеленню.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

