- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 154
- Час на прочитання
- 1 хв
Перлова каша з фаршем та овочами: рецепт ситної страви нашвидкуруч
Перлова крупа не лише смачна, а ще й дуже корисна. Обов’язково заздалегідь замочіть її у воді на 8–12 годин.
Страва виходить ситною і поживною, а для того, щоб перлова каша вийшла соковитою, а не сухою, додайте до неї обсмажений фарш та овочі.
Інгредієнти
- крупа перлова
- 150 г
- фарш свинячий
- 200 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- помідор
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- паста томатна
- 1,5 ст. л.
- вода
- 600 мл
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- олія
-
- зелень (петрушка, кріп)
-
Перлову крупу залийте холодною водою і залиште на 8–12 годин. Воду злийте, промийте.
До каструлі налийте чисту воду, посоліть, доведіть до кипіння, всипте крупу і варіть на помірному вогні близько 50 хвилин.
Цибулю, моркву та часник очистьте.
Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву кружечками, часник подрібніть.
Помідор наріжте невеликими кубиками.
Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
На сковороді розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву та обсмажте до м’якості, потім додайте томатну пасту, свинячий фарш, перемішайте та смажте ще 5 хвилин.
Додайте помідор, часник, чорний мелений перець, сіль, перемішайте, викладіть перлову крупу, ще раз перемішайте і тушкуйте під закритою кришкою 20–25 хвилин.
Під час подавання посипте зеленню.
Поради:
Фарш використовуйте будь-який.