Перлова каша з м'ясом запечена у горщику: рецепт страви з ефектним подаванням

Перлову кашу з м'ясом можна приготувати порційно в маленькому горщику або одному великому казані. Оригінально вигляд матиме подавання одразу в горщику.

Запечена в духовці каша з м'ясом, цибулею та морквою буде соковитою, ніжною, але водночас розсипчастою, а м'ясо буквально танутиме в роті.

складові

перлова крупа – 400 г;

м'ясо свинини – 600 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

томатна паста – 1 ст. л.;

вода;

куркума – 0,5 ч. л.;

паприка солодка – 1 ч. л.;

часник сушений – 0,5 ч. л.;

перець чорний мелений;

лавровий лист;

сіль;

олія – 3 ст. л.

Приготування

Перловку промийте, залийте холодною водою, залиште на 3-4 години.

М'ясо наріжте невеликими кубиками. У сковороді розігрійте олію, обсмажте м'ясо до золотистого кольору, посоліть. Моркву наріжте брусочками, цибулю – дрібними кубиками, викладіть овочі до м'яса і злегка обсмажте. Додати томатну пасту, паприку, часник, перець, куркуму і протушкувати пару хвилин.

З перловки злийте воду, промийте і з'єднайте з обсмаженим м'ясом і овочами, перемішайте і рівномірно розкладіть суміш по горщиках.

Влийте в горщик воду, щоб вона була на два сантиметри вище за рівень перлівки. Зверху в кожен горщик покладіть лавровий лист, накрийте кришкою і поставте в духовку розігріту до 190 градусів на 30 хвилин, коли рідина закипить, зменшіть температуру до 170 градусів і запікайте ще 1 годину. Після цього залиште горщики у вимкненій духовці на 20 хвилин.

Поради

Перед подаванням страву прикрасьте подрібненою зеленню.

Замість води можна використовувати бульйон.

Перлову крупу можна замочити проти ночі.

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