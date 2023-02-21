Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перлова каша з м'ясом запечена у горщику: рецепт страви з ефектним подаванням

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
160
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Перлова каша з м'ясом запечена у горщику: рецепт страви з ефектним подаванням

Фото: Credits

Перлову кашу з м'ясом можна приготувати порційно в маленькому горщику або одному великому казані. Оригінально вигляд матиме подавання одразу в горщику.

Запечена в духовці каша з м'ясом, цибулею та морквою буде соковитою, ніжною, але водночас розсипчастою, а м'ясо буквально танутиме в роті.

складові

  • перлова крупа – 400 г;
  • м'ясо свинини – 600 г;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • томатна паста – 1 ст. л.;
  • вода;
  • куркума – 0,5 ч. л.;
  • паприка солодка – 1 ч. л.;
  • часник сушений – 0,5 ч. л.;
  • перець чорний мелений;
  • лавровий лист;
  • сіль;
  • олія – 3 ст. л.

Приготування

Перловку промийте, залийте холодною водою, залиште на 3-4 години.

М'ясо наріжте невеликими кубиками. У сковороді розігрійте олію, обсмажте м'ясо до золотистого кольору, посоліть. Моркву наріжте брусочками, цибулю – дрібними кубиками, викладіть овочі до м'яса і злегка обсмажте. Додати томатну пасту, паприку, часник, перець, куркуму і протушкувати пару хвилин.

З перловки злийте воду, промийте і з'єднайте з обсмаженим м'ясом і овочами, перемішайте і рівномірно розкладіть суміш по горщиках.

Влийте в горщик воду, щоб вона була на два сантиметри вище за рівень перлівки. Зверху в кожен горщик покладіть лавровий лист, накрийте кришкою і поставте в духовку розігріту до 190 градусів на 30 хвилин, коли рідина закипить, зменшіть температуру до 170 градусів і запікайте ще 1 годину. Після цього залиште горщики у вимкненій духовці на 20 хвилин.

Поради

  • Перед подаванням страву прикрасьте подрібненою зеленню.
  • Замість води можна використовувати бульйон.
  • Перлову крупу можна замочити проти ночі.

Читайте також:

Як українці впродовж історії боролися за право вільно розмовляти рідною мовою – урок історії

Як українці впродовж історії боролися за право вільно розмовляти рідною мовою – урок історії

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
160
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація