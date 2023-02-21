Перлова каша з м'ясом запечена у горщику: рецепт страви з ефектним подаванням

Перлову кашу з м'ясом можна приготувати порційно в маленькому горщику або одному великому казані. Оригінально вигляд матиме подавання одразу в горщику.
Запечена в духовці каша з м'ясом, цибулею та морквою буде соковитою, ніжною, але водночас розсипчастою, а м'ясо буквально танутиме в роті.
складові
- перлова крупа – 400 г;
- м'ясо свинини – 600 г;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- томатна паста – 1 ст. л.;
- вода;
- куркума – 0,5 ч. л.;
- паприка солодка – 1 ч. л.;
- часник сушений – 0,5 ч. л.;
- перець чорний мелений;
- лавровий лист;
- сіль;
- олія – 3 ст. л.
Приготування
Перловку промийте, залийте холодною водою, залиште на 3-4 години.
М'ясо наріжте невеликими кубиками. У сковороді розігрійте олію, обсмажте м'ясо до золотистого кольору, посоліть. Моркву наріжте брусочками, цибулю – дрібними кубиками, викладіть овочі до м'яса і злегка обсмажте. Додати томатну пасту, паприку, часник, перець, куркуму і протушкувати пару хвилин.
З перловки злийте воду, промийте і з'єднайте з обсмаженим м'ясом і овочами, перемішайте і рівномірно розкладіть суміш по горщиках.
Влийте в горщик воду, щоб вона була на два сантиметри вище за рівень перлівки. Зверху в кожен горщик покладіть лавровий лист, накрийте кришкою і поставте в духовку розігріту до 190 градусів на 30 хвилин, коли рідина закипить, зменшіть температуру до 170 градусів і запікайте ще 1 годину. Після цього залиште горщики у вимкненій духовці на 20 хвилин.
Поради
- Перед подаванням страву прикрасьте подрібненою зеленню.
- Замість води можна використовувати бульйон.
- Перлову крупу можна замочити проти ночі.
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