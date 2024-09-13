Песто-хліб з куркою: рецепт італійського закритого бутерброда

Приготуйте цей смачний хліб з чудовим поєднанням смаків та текстур, який стане гарним перекусом, якщо ви зголодніли.
На сторінці Kookmutsjes показали, як приготувати смачний італійський бутерброд з цікавою начинкою.
Інгредієнти
- Борошно
- 500 г
- Пармезан
- 40 г
- Оливкова олія
- 40 мл
- Швидкорозчинні дріжджі (сухі)
- 10 г
- Мед
- 12 г
- Сіль
- ⅓ ч. л
- Вода (тепла)
- 280 мл
- Песто (свіжий)
- 100 г
- Твердий сир
- 75 г
- Куряча грудка
- 550 г
- Сіль
- ⅔ ч. л
- Суха цибуля (мелена приправа)
- 1 ч. л
- Сухий часник (мелена приправа)
- 1 ч. л
- Сухий болгарський перець (мелена приправа)
- 1 ч. л
- Каєнський перець
- ½ ч. л
- Сушена петрушка
- 1,5 г
- Оливкова олія
- 25 мл
- Моцарела
- Твердий сир
- Помідор
Приготування:
- Додайте борошно, Пармезан, оливкову олію, дріжджі, мед, сіль і теплу воду у велику миску;
- Перемішайте все та вимішуйте тісто 10-12 хвилин;
- Накрийте його та дайте піднятися в теплому місці, залишивши на годину чи поки воно не збільшиться вдвічі;
- Курку помийте та наріжте скибочками. Покладіть її у велику миску, додайте сіль, приправу цибулі, часнику, болгарського перцю, каєнського перцю, сушену петрушку та оливкову олію. Перемішайте все та залиште у мисці, накривши кришкою та поставивши у холодильник;
- Розділіть тісто на 6 однакових частин і сформуйте з них кульки;
- Візьміть одну кульку тіста та розкачайте її, потім складіть навпіл;
- Викладіть тісто на деко, застелене пергаментом. Покладіть зверху тіста шар зеленого песто та тертого сиру. Дайте тісту піднятися залишивши десь на 30 хвилин, або поки воно не збільшиться вдвічі;
- Розігрійте духовку до 200 ℃ і випікайте хліб 10-15 хвилин до золотисто-коричневого кольору;
- Викладіть курку на деко, застелене пергаментом і поставте у розігріту до 200℃ духовку та запікайте 15 хвилин;
- Обережно дістаньте курку з духовки. Нанесіть на неї зелений песто, а зверху покладіть тертий сир, моцарелу та скибочки помідорів;
- Знову помістіть курку в розігріту духовку до 200℃ і запікайте ще 10 хвилин;
- Відкрийте хліб з песто та наповніть його соусом, свіжими овочами, смаженим червоним перцем, моцарелою та сумішшю з куркою та песто.
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Ви можете обрати іншу начинку для цього хліба за своїм смаком.
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