Песто-хліб з куркою: рецепт італійського закритого бутерброда

Приготуйте цей смачний хліб з чудовим поєднанням смаків та текстур, який стане гарним перекусом, якщо ви зголодніли.

На сторінці Kookmutsjes показали, як приготувати смачний італійський бутерброд з цікавою начинкою.

Інгредієнти Борошно 500 г Пармезан 40 г Оливкова олія 40 мл Швидкорозчинні дріжджі (сухі) 10 г Мед 12 г Сіль ⅓ ч. л Вода (тепла) 280 мл Песто (свіжий) 100 г Твердий сир 75 г Куряча грудка 550 г Сіль ⅔ ч. л Суха цибуля (мелена приправа) 1 ч. л Сухий часник (мелена приправа) 1 ч. л Сухий болгарський перець (мелена приправа) 1 ч. л Каєнський перець ½ ч. л Сушена петрушка 1,5 г Оливкова олія 25 мл Моцарела Твердий сир Помідор

Приготування:

Додайте борошно, Пармезан, оливкову олію, дріжджі, мед, сіль і теплу воду у велику миску;

Перемішайте все та вимішуйте тісто 10-12 хвилин;

Накрийте його та дайте піднятися в теплому місці, залишивши на годину чи поки воно не збільшиться вдвічі;

Курку помийте та наріжте скибочками. Покладіть її у велику миску, додайте сіль, приправу цибулі, часнику, болгарського перцю, каєнського перцю, сушену петрушку та оливкову олію. Перемішайте все та залиште у мисці, накривши кришкою та поставивши у холодильник;

Розділіть тісто на 6 однакових частин і сформуйте з них кульки;

Візьміть одну кульку тіста та розкачайте її, потім складіть навпіл;

Викладіть тісто на деко, застелене пергаментом. Покладіть зверху тіста шар зеленого песто та тертого сиру. Дайте тісту піднятися залишивши десь на 30 хвилин, або поки воно не збільшиться вдвічі;

Розігрійте духовку до 200 ℃ і випікайте хліб 10-15 хвилин до золотисто-коричневого кольору;

Викладіть курку на деко, застелене пергаментом і поставте у розігріту до 200℃ духовку та запікайте 15 хвилин;

Обережно дістаньте курку з духовки. Нанесіть на неї зелений песто, а зверху покладіть тертий сир, моцарелу та скибочки помідорів;

Знову помістіть курку в розігріту духовку до 200℃ і запікайте ще 10 хвилин;

Відкрийте хліб з песто та наповніть його соусом, свіжими овочами, смаженим червоним перцем, моцарелою та сумішшю з куркою та песто.

Ви можете обрати іншу начинку для цього хліба за своїм смаком.

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