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Песто-хліб з куркою: рецепт італійського закритого бутерброда

Песто-хліб з куркою: рецепт італійського закритого бутерброда

Песто хліб з куркою / Фото: Credits

Приготуйте цей смачний хліб з чудовим поєднанням смаків та текстур, який стане гарним перекусом, якщо ви зголодніли.

На сторінці Kookmutsjes показали, як приготувати смачний італійський бутерброд з цікавою начинкою.

Інгредієнти

Борошно
500 г
Пармезан
40 г
Оливкова олія
40 мл
Швидкорозчинні дріжджі (сухі)
10 г
Мед
12 г
Сіль
⅓ ч. л
Вода (тепла)
280 мл
Песто (свіжий)
100 г
Твердий сир
75 г
Куряча грудка
550 г
Сіль
⅔ ч. л
Суха цибуля (мелена приправа)
1 ч. л
Сухий часник (мелена приправа)
1 ч. л
Сухий болгарський перець (мелена приправа)
1 ч. л
Каєнський перець
½ ч. л
Сушена петрушка
1,5 г
Оливкова олія
25 мл
Моцарела
Твердий сир
Помідор

Приготування:

  • Додайте борошно, Пармезан, оливкову олію, дріжджі, мед, сіль і теплу воду у велику миску;
  • Перемішайте все та вимішуйте тісто 10-12 хвилин;
  • Накрийте його та дайте піднятися в теплому місці, залишивши на годину чи поки воно не збільшиться вдвічі;
  • Курку помийте та наріжте скибочками. Покладіть її у велику миску, додайте сіль, приправу цибулі, часнику, болгарського перцю, каєнського перцю, сушену петрушку та оливкову олію. Перемішайте все та залиште у мисці, накривши кришкою та поставивши у холодильник;
  • Розділіть тісто на 6 однакових частин і сформуйте з них кульки;
  • Візьміть одну кульку тіста та розкачайте її, потім складіть навпіл;
  • Викладіть тісто на деко, застелене пергаментом. Покладіть зверху тіста шар зеленого песто та тертого сиру. Дайте тісту піднятися залишивши десь на 30 хвилин, або поки воно не збільшиться вдвічі;
  • Розігрійте духовку до 200 ℃ і випікайте хліб 10-15 хвилин до золотисто-коричневого кольору;
  • Викладіть курку на деко, застелене пергаментом і поставте у розігріту до 200℃ духовку та запікайте 15 хвилин;
  • Обережно дістаньте курку з духовки. Нанесіть на неї зелений песто, а зверху покладіть тертий сир, моцарелу та скибочки помідорів;
  • Знову помістіть курку в розігріту духовку до 200℃ і запікайте ще 10 хвилин;
  • Відкрийте хліб з песто та наповніть його соусом, свіжими овочами, смаженим червоним перцем, моцарелою та сумішшю з куркою та песто.
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Ви можете обрати іншу начинку для цього хліба за своїм смаком.

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