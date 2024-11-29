Песто-вінок із тіста філо: рецепт смачної випічки

Якщо ви шукаєте рецепт, який поєднує у собі простоту приготування та неймовірний смак, зверніть увагу на песто-вінок із тіста філо. Ця смачна випічка з ароматним песто, соковитими помідорами та ніжною фетою стане ідеальним доповненням до вашого столу.

На сторінці bluezone.recipes поділилися рецептом, який легко повторити вдома, а результат неодмінно здивує ваших гостей.

Інгредієнти Листкове тісто 1 лист Песто 1/4 склянки Фета 200 г Помідор 2 шт. Часник 1 зубчик Яйце 1 шт. Насіння кунжуту Мед

Приготування

Розігрійте духовку до 190°C. Наріжте помідори разом із часником, приправте сіллю та перцем. Залиште на 5 хвилин, щоб овочі пустили сік, а потім злийте його. Розкачайте листкове тісто. Рівномірно розподіліть песто по поверхні, а зверху розсипте фету та підготовлені помідори. Згорніть тісто у рулет. Потім зробіть діагональні надрізи на рулеті, прорізаючи лише дві третини товщини тіста. Сформуйте рулет у форму кола, акуратно з'єднуючи кінці, надавши рулету вигляд віночка. Змастіть вінок яєчним розчином, щедро посипте кунжутом. Перенесіть вінок на форму для випікання. Випікайте песто-вінок у духовці протягом 45-50 хвилин, поки він не набуде золотистого кольору. Щойно дістанете випічку з духовки, збризніть її крапелькою меду для ніжної солодкуватої нотки, яка ідеально доповнить смак.

Песто-вінок із тіста філо — це смачна страва та справжня окраса столу. Його зручно готувати для вечірок, сімейних обідів чи просто для затишного вечора вдома. Ніжна текстура тіста, насичений смак песто та фети у поєднанні зі свіжими помідорами створюють гармонію смаків, від якої неможливо відмовитися.

Смачного!

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