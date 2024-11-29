Песто-вінок із тіста філо: рецепт смачної випічки

Якщо ви шукаєте рецепт, який поєднує у собі простоту приготування та неймовірний смак, зверніть увагу на песто-вінок із тіста філо. Ця смачна випічка з ароматним песто, соковитими помідорами та ніжною фетою стане ідеальним доповненням до вашого столу.
На сторінці bluezone.recipes поділилися рецептом, який легко повторити вдома, а результат неодмінно здивує ваших гостей.
Інгредієнти
- Листкове тісто
- 1 лист
- Песто
- 1/4 склянки
- Фета
- 200 г
- Помідор
- 2 шт.
- Часник
- 1 зубчик
- Яйце
- 1 шт.
- Насіння кунжуту
- Мед
Приготування
- Розігрійте духовку до 190°C.
- Наріжте помідори разом із часником, приправте сіллю та перцем. Залиште на 5 хвилин, щоб овочі пустили сік, а потім злийте його.
- Розкачайте листкове тісто. Рівномірно розподіліть песто по поверхні, а зверху розсипте фету та підготовлені помідори.
- Згорніть тісто у рулет. Потім зробіть діагональні надрізи на рулеті, прорізаючи лише дві третини товщини тіста.
- Сформуйте рулет у форму кола, акуратно з'єднуючи кінці, надавши рулету вигляд віночка.
- Змастіть вінок яєчним розчином, щедро посипте кунжутом. Перенесіть вінок на форму для випікання.
- Випікайте песто-вінок у духовці протягом 45-50 хвилин, поки він не набуде золотистого кольору.
- Щойно дістанете випічку з духовки, збризніть її крапелькою меду для ніжної солодкуватої нотки, яка ідеально доповнить смак.
Песто-вінок із тіста філо — це смачна страва та справжня окраса столу. Його зручно готувати для вечірок, сімейних обідів чи просто для затишного вечора вдома. Ніжна текстура тіста, насичений смак песто та фети у поєднанні зі свіжими помідорами створюють гармонію смаків, від якої неможливо відмовитися.
Смачного!
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