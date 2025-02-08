Піца тортилья: швидкий рецепт італійської страви

Піца тортилья – це легкий та швидкий рецепт, який дозволяє насолодитися італійським смаком у домашніх умовах. Завдяки тортильї як основи, ви можете створити чудову комбінацію, яка відрізняється своєю легкістю. Шинка, сир і томатна паста гармонійно поєднуються та дарують неперевершений смак, який неодмінно сподобається вам і вашим гостям.

На сторінці samura_cooking розповіли, як приготувати швидку піцу. Легкість приготування робить цей рецепт ідеальним варіантом для обіду чи вечірки, коли час – це розкіш, а смак має бути на висоті.

Інгредієнти Тортилья 2 листки Шинка Сир (декілька видів) Томатний соус

Приготування

Використовуйте тортилью як основу та покладіть її у форму для запікання. Викладіть шар шинки та сиру, а потім покрийте іншим листком тортильї, це дозволяє зберегти внутрішню начинку та створити двошарову структуру, яка чудово поєднує аромати. Для завершення на верхню тортилью нанесіть томатну пасту, а також щедро посипте тертим сиром. Випікайте, поки сир не розплавиться, створивши золотисту скоринку, яка додасть страві вишуканого вигляду.

Поради:

Якщо бажаєте урізноманітнити рецепт, замість шинки можна використати салямі чи інший вид м’яса. Також варто спробувати додати свіжі овочі чи руколу, щоб надати піці нових смакових відтінків.

Ви можете комбінувати різні види сиру (наприклад, моцарелу з пармезаном) для досягнення максимально насиченого смаку. Вибір сиру впливає не лише на смак, але й на текстуру, тому експериментуйте, щоб знайти ідеальну комбінацію.

Нехай цей рецепт стане вашим улюбленим для вечірніх зустрічей та святкових подій.

Buon appetito!

Читайте також: