Піца тортилья: швидкий рецепт італійської страви

Піца тортилья – це легкий та швидкий рецепт, який дозволяє насолодитися італійським смаком у домашніх умовах. Завдяки тортильї як основи, ви можете створити чудову комбінацію, яка відрізняється своєю легкістю. Шинка, сир і томатна паста гармонійно поєднуються та дарують неперевершений смак, який неодмінно сподобається вам і вашим гостям.
На сторінці samura_cooking розповіли, як приготувати швидку піцу. Легкість приготування робить цей рецепт ідеальним варіантом для обіду чи вечірки, коли час – це розкіш, а смак має бути на висоті.
Інгредієнти
- Тортилья
- 2 листки
- Шинка
- Сир (декілька видів)
- Томатний соус
Приготування
- Використовуйте тортилью як основу та покладіть її у форму для запікання.
- Викладіть шар шинки та сиру, а потім покрийте іншим листком тортильї, це дозволяє зберегти внутрішню начинку та створити двошарову структуру, яка чудово поєднує аромати.
- Для завершення на верхню тортилью нанесіть томатну пасту, а також щедро посипте тертим сиром.
- Випікайте, поки сир не розплавиться, створивши золотисту скоринку, яка додасть страві вишуканого вигляду.
Поради:
- Якщо бажаєте урізноманітнити рецепт, замість шинки можна використати салямі чи інший вид м’яса. Також варто спробувати додати свіжі овочі чи руколу, щоб надати піці нових смакових відтінків.
- Ви можете комбінувати різні види сиру (наприклад, моцарелу з пармезаном) для досягнення максимально насиченого смаку. Вибір сиру впливає не лише на смак, але й на текстуру, тому експериментуйте, щоб знайти ідеальну комбінацію.
Нехай цей рецепт стане вашим улюбленим для вечірніх зустрічей та святкових подій.
Buon appetito!
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