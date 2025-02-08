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Піца тортилья: швидкий рецепт італійської страви

Піца тортилья: швидкий рецепт італійської страви

Піца / Фото: Associated Press

Піца тортилья – це легкий та швидкий рецепт, який дозволяє насолодитися італійським смаком у домашніх умовах. Завдяки тортильї як основи, ви можете створити чудову комбінацію, яка відрізняється своєю легкістю. Шинка, сир і томатна паста гармонійно поєднуються та дарують неперевершений смак, який неодмінно сподобається вам і вашим гостям.

На сторінці samura_cooking розповіли, як приготувати швидку піцу. Легкість приготування робить цей рецепт ідеальним варіантом для обіду чи вечірки, коли час – це розкіш, а смак має бути на висоті.

Інгредієнти

Тортилья
2 листки
Шинка
Сир (декілька видів)
Томатний соус

Приготування 

  1. Використовуйте тортилью як основу та покладіть її у форму для запікання.
  2. Викладіть шар шинки та сиру, а потім покрийте іншим листком тортильї, це дозволяє зберегти внутрішню начинку та створити двошарову структуру, яка чудово поєднує аромати.
  3. Для завершення на верхню тортилью нанесіть томатну пасту, а також щедро посипте тертим сиром. 
  4. Випікайте, поки сир не розплавиться, створивши золотисту скоринку, яка додасть страві вишуканого вигляду.

Поради:

  • Якщо бажаєте урізноманітнити рецепт, замість шинки можна використати салямі чи інший вид м’яса. Також варто спробувати додати свіжі овочі чи руколу, щоб надати піці нових смакових відтінків.
  • Ви можете комбінувати різні види сиру (наприклад, моцарелу з пармезаном) для досягнення максимально насиченого смаку. Вибір сиру впливає не лише на смак, але й на текстуру, тому експериментуйте, щоб знайти ідеальну комбінацію.

Нехай цей рецепт стане вашим улюбленим для вечірніх зустрічей та святкових подій.

Buon appetito! 

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