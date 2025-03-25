Піца, як із буфету нульових: смачний рецепт із минулого

Згадайте ті часи, коли походи до шкільного буфету чи університетської їдальні були не просто необхідністю, а справжнім гастрономічним ритуалом. Гаряча, ароматна піца з м'яким тістом, щедрою порцією сиру та улюбленими начинками — смак, знайомий з дитинства.

Цей рецепт допоможе відтворити ті самі відчуття та перенесе вас у безтурботні роки. На сторінці yuliia.senych розповіли, як приготувати піцу, як у буфеті.

Інгредієнти

Для тіста:

Тепла вода 250 мл

Борошно 500 г

Сухі дріжджі 5 г

Цукор 1,5 ст. л

Сіль 1 ч. л

Олія 30 г

Для начинки:

Куряче філе 500 г

Консервовані ананаси 200 г

Твердий сир 400 г

Томатний соус або кетчуп 200 г

Майонез 50 г

Приготування

У ледь теплу воду додайте цукор, сіль і дріжджі. просійте борошно, влийте олію та замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 1,5-2 години, щоб воно збільшилося в об’ємі. Відварене куряче філе наріжте кубиками, ананаси подрібніть. Твердий сир натріть на великій тертці. Тісто, яке підійшло, ділимо на 2 частини та розкачайте у формі прямокутників. Зробіть проколи по всьому периметру виделкою та викладіть на пергамент. Заготовину поставте у розігріту до 200°C духовку на 15 хв. Це зробить основу хрумкішою. Готову основу рівномірно змастіть томатним соусом, зверху покладіть шматочки курки, щедро полийте майонезом і посипаємо тертим сиром. Викладіть ананаси. Знову поставте піцу у духовку ще на 15-20 хв, поки сир не розплавиться та не утворить золотаву скоринку. Дістаньте готову піцу, дайте їй трохи охолонути, наріжте та подавайте на стіл.

Поради:

Для насиченішого смаку можна додати до тіста чайну ложку сушених італійських трав.

Використовуйте сир, який добре плавиться.

Якщо хочете хрустку скоринку, перед випіканням змастіть краї тіста оливковою олією.

Цей рецепт дозволяє не лише приготувати смачну домашню піцу, а й повернутися в атмосферу старих добрих часів. Насолоджуйтеся смаком дитинства та діліться теплими спогадами за спільним столом.

Ми також писали про те, як приготувати ідеальне тісто для піци.

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