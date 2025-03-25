Піца, як із буфету нульових: смачний рецепт із минулого

Згадайте ті часи, коли походи до шкільного буфету чи університетської їдальні були не просто необхідністю, а справжнім гастрономічним ритуалом. Гаряча, ароматна піца з м'яким тістом, щедрою порцією сиру та улюбленими начинками — смак, знайомий з дитинства.
Цей рецепт допоможе відтворити ті самі відчуття та перенесе вас у безтурботні роки. На сторінці yuliia.senych розповіли, як приготувати піцу, як у буфеті.
Інгредієнти
Для тіста:
- Тепла вода 250 мл
- Борошно 500 г
- Сухі дріжджі 5 г
- Цукор 1,5 ст. л
- Сіль 1 ч. л
- Олія 30 г
Для начинки:
- Куряче філе 500 г
- Консервовані ананаси 200 г
- Твердий сир 400 г
- Томатний соус або кетчуп 200 г
- Майонез 50 г
Приготування
- У ледь теплу воду додайте цукор, сіль і дріжджі. просійте борошно, влийте олію та замісіть м’яке, еластичне тісто.
- Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 1,5-2 години, щоб воно збільшилося в об’ємі.
- Відварене куряче філе наріжте кубиками, ананаси подрібніть. Твердий сир натріть на великій тертці.
- Тісто, яке підійшло, ділимо на 2 частини та розкачайте у формі прямокутників. Зробіть проколи по всьому периметру виделкою та викладіть на пергамент.
- Заготовину поставте у розігріту до 200°C духовку на 15 хв. Це зробить основу хрумкішою.
- Готову основу рівномірно змастіть томатним соусом, зверху покладіть шматочки курки, щедро полийте майонезом і посипаємо тертим сиром. Викладіть ананаси.
- Знову поставте піцу у духовку ще на 15-20 хв, поки сир не розплавиться та не утворить золотаву скоринку.
- Дістаньте готову піцу, дайте їй трохи охолонути, наріжте та подавайте на стіл.
Поради:
- Для насиченішого смаку можна додати до тіста чайну ложку сушених італійських трав.
- Використовуйте сир, який добре плавиться.
- Якщо хочете хрустку скоринку, перед випіканням змастіть краї тіста оливковою олією.
Цей рецепт дозволяє не лише приготувати смачну домашню піцу, а й повернутися в атмосферу старих добрих часів. Насолоджуйтеся смаком дитинства та діліться теплими спогадами за спільним столом.
Ми також писали про те, як приготувати ідеальне тісто для піци.
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