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Піца, як із буфету нульових: смачний рецепт із минулого

Піца, як із буфету нульових: смачний рецепт із минулого

Піца, як із буфету нульових / Фото: Credits

Згадайте ті часи, коли походи до шкільного буфету чи університетської їдальні були не просто необхідністю, а справжнім гастрономічним ритуалом. Гаряча, ароматна піца з м'яким тістом, щедрою порцією сиру та улюбленими начинками — смак, знайомий з дитинства. 

Цей рецепт допоможе відтворити ті самі відчуття та перенесе вас у безтурботні роки. На сторінці yuliia.senych розповіли, як приготувати піцу, як у буфеті. 

Інгредієнти

Для тіста:

  • Тепла вода  250 мл
  • Борошно  500 г
  • Сухі дріжджі  5 г
  • Цукор  1,5 ст. л
  • Сіль  1 ч. л
  • Олія  30 г

Для начинки:

  • Куряче філе  500 г
  • Консервовані ананаси  200 г
  • Твердий сир  400 г
  • Томатний соус або кетчуп 200 г
  • Майонез 50 г

Приготування

  1. У ледь теплу воду додайте цукор, сіль і дріжджі. просійте борошно, влийте олію та замісіть м’яке, еластичне тісто. 
  2. Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 1,5-2 години, щоб воно збільшилося в об’ємі.
  3. Відварене куряче філе наріжте кубиками, ананаси подрібніть. Твердий сир натріть на великій тертці.
  4. Тісто, яке підійшло, ділимо на 2 частини та розкачайте у формі прямокутників. Зробіть проколи по всьому периметру виделкою та викладіть на пергамент.
  5. Заготовину поставте у розігріту до 200°C духовку на 15 хв. Це зробить основу хрумкішою.
  6. Готову основу рівномірно змастіть томатним соусом, зверху покладіть шматочки курки, щедро полийте майонезом і посипаємо тертим сиром. Викладіть ананаси.
  7. Знову поставте піцу у духовку ще на 15-20 хв, поки сир не розплавиться та не утворить золотаву скоринку.
  8. Дістаньте готову піцу, дайте їй трохи охолонути, наріжте та подавайте на стіл.

Поради:

  • Для насиченішого смаку можна додати до тіста чайну ложку сушених італійських трав.
  • Використовуйте сир, який добре плавиться.
  • Якщо хочете хрустку скоринку, перед випіканням змастіть краї тіста оливковою олією.

Цей рецепт дозволяє не лише приготувати смачну домашню піцу, а й повернутися в атмосферу старих добрих часів. Насолоджуйтеся смаком дитинства та діліться теплими спогадами за спільним столом.

Ми також писали про те, як приготувати ідеальне тісто для піци.

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