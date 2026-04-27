Підбивана картопля по-закарпатськи tiktok.com/@kudriava.food

Реклама

У закарпатській кухні люблять прості інгредієнти, але вміють перетворювати їх на страви з характером. Підбивана картопля — один із таких рецептів. Вона поєднує доступні продукти, насичений смак та ідеальну текстуру.

Це страва, яка однаково добре підходить і для сімейної вечері, і для затишного обіду у вихідний. Фудблогерка Мирослава Пекарюк розповіла про рецепт, який легко повторити вдома та відчути справжній смак Закарпаття.

Інгредієнти

картопля — 800 г

ковбаса копчена — 250 г

грудинка копчена — 150 г

запечений карбонат — 150 г

цибуля — 2 шт.

сіль

перець

паприка.

Для заливки

Реклама

вода — 800 мл

борошно — 2 ст. л.

сметана — 4 ст. л.

Приготування

У великій сковорідці обсмажуємо ковбасу, грудинку та карбонат до рум’яної скоринки. Це важливий етап, адже м’ясо має віддати свій жир і аромат. Нарізану цибулю додаємо до м’яса та смажимо до м’якості. Після цього спеції та нарізану картоплю. Заливаємо водою, накриваємо кришкою та тушкуємо на повільному вогні до готовності картоплі. Окремо змішуємо воду, борошно, щоб не було грудочок, і сметану. Це і є основа кремового соусу. Вливаємо заливку до картоплі, акуратно перемішуємо та тушкуємо ще 5–7 хв, поки соус не стане густим і ніжним.

Підбивана картопля по-закарпатськи — приклад того, як проста кухня може бути глибокою та багатою на смакові відтінки. Вона не про тренди, а традицію, тепло та задоволення, тож саме тому такі рецепти залишаються з нами надовго.

Новини партнерів