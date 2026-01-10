- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 496
- Час на прочитання
- 1 хв
Підчеревина, варена у пакеті: рецепт традиційної закуски
Сало — улюблений продукт українців. Якщо ви належите до любителів цього продукту, то приготуйте підчеревину, варену в пакеті.
Ця чудова закуска доповнить ваше основне меню, або просто подайте її з хлібом, гірчицею, хроном чи аджикою.
Інгредієнти
- підчеревина
- 1 кг
- часник
- 5 зубчиків
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець духмяний
- 2 шт.
- перець чорний мелений
- ½ ч. л.
- лавровий лист
- 2 шт.
- сіль
- 1 ч. л.
- пакет для запікання
Підчеревину промийте, обсушіть паперовим рушником.
Часник очистьте.
У мисці змішайте сіль, паприку, два зубчики часнику, пропущеного через прес, і ретельно натріть підчеревину.
Викладіть її в пакет, додайте запашний перець, лавровий лист і щільно зав'яжіть, намагаючись максимально випустити повітря з пакета.
У каструлю налийте воду, опустіть підчеревину, доведіть до кипіння, зменште до мінімуму і варіть 90 хвилин, за закритої кришки.
Залиште її остигати в каструлі 2–3 години, потім дістаньте з пакета, натріть чорним меленим перцем і часником, пропущеним через прес. Загорніть у плівку і відправте в холодильник на 10–12 годин.
Поради:
Підчеревину можна загорнути у 2–3 пакети, щоб не лопнула.
За бажанням сало можна розрізати на 2–3 частини і варити.