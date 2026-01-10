ТСН у соціальних мережах

496
1 хв

Підчеревина, варена у пакеті: рецепт традиційної закуски

Сало — улюблений продукт українців. Якщо ви належите до любителів цього продукту, то приготуйте підчеревину, варену в пакеті.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 50 хв.
457 ккал
Підчеревина, варена у пакеті

Підчеревина, варена у пакеті / © Credits

Ця чудова закуска доповнить ваше основне меню, або просто подайте її з хлібом, гірчицею, хроном чи аджикою.

Інгредієнти

підчеревина
1 кг
часник
5 зубчиків
паприка мелена
1 ч. л.
перець духмяний
2 шт.
перець чорний мелений
½ ч. л.
лавровий лист
2 шт.
сіль
1 ч. л.
пакет для запікання

  1. Підчеревину промийте, обсушіть паперовим рушником.

  2. Часник очистьте.

  3. У мисці змішайте сіль, паприку, два зубчики часнику, пропущеного через прес, і ретельно натріть підчеревину.

  4. Викладіть її в пакет, додайте запашний перець, лавровий лист і щільно зав'яжіть, намагаючись максимально випустити повітря з пакета.

  5. У каструлю налийте воду, опустіть підчеревину, доведіть до кипіння, зменште до мінімуму і варіть 90 хвилин, за закритої кришки.

  6. Залиште її остигати в каструлі 2–3 години, потім дістаньте з пакета, натріть чорним меленим перцем і часником, пропущеним через прес. Загорніть у плівку і відправте в холодильник на 10–12 годин.

Поради:

  • Підчеревину можна загорнути у 2–3 пакети, щоб не лопнула.

  • За бажанням сало можна розрізати на 2–3 частини і варити.

