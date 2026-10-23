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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

Підчеревина у банках без автоклава: домашній рецепт ніжного м’яса із запашними спеціями

Ніжна підчеревина, аромат часнику, лаврового листа та перцю — така домашня заготівля може стати чудовим доповненням до картоплі, каші чи наваристого супу.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
4 години
Харчова цінність на 100 г
550 ккал
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Підчеревина e банках без автоклава

Підчеревина e банках без автоклава / © Credits

Є страви, які з першого шматочка нагадують про затишок домашньої кухні. Підчеревина — саме така, соковита, ніжна, з насиченим м’ясним смаком і тонкими нотками спецій. На кулінарній сторінці ptashka77 розповіли про її спосіб приготування у банках без автоклава. Особливого аромату заготівлі надають лавровий лист, духмяний перець, суміш перців, часник і зерна гірчиці. Вони не перебивають смак свинини, а делікатно доповнюють його.

Інгредієнти

підчеревина
3,5 кг
вода
2 л
сіль
160 г
лавровий лист
по 1 шт. на банку
духмяний перець
по 3 горошини на банку
суміш перців
по 7 горошин на банку
часник
по 1 зубчику на банку
суха гірчиця у зернах
по невеликій дрібці на банку

Для цього рецепта найкраще підійде свіжа підчеревина з гармонійним співвідношенням м’яса та жирових прошарків. Саме жир під час тривалого томління допомагає зробити текстуру ніжною та насиченою. Якщо шматок має багато м’ясної частини, заготівля буде щільнішою, а якщо жирових прошарків — соковитішою.

Приготування

  1. Спочатку м’ясо потрібно ретельно оглянути, промити під проточною водою та обсушити паперовими рушниками.

  2. Підготовлену підчеревину нарізають шматочками такого розміру, щоб їх було зручно розкладати в банки. Не варто робити їх надто дрібними, бо під час тривалого нагрівання м’ясо розм’якшується, тож більші шматочки краще зберігають форму.

  3. У кожну банку покладіть приблизно три шматочки. Їх не потрібно сильно притискати одне до одного.

  4. Наступний крок — приготування розсолу, орієнтуватися на пропорцію 80 г солі на 1 л води. Для 2 л знадобиться 160 г солі.

  5. Воду наливають у каструлю, додають сіль і ретельно розмішують.

  6. Потім суміш доводять до кипіння та кип’ятять ще кілька хвилин.

  7. Після цього розсіл ненадовго залишають, щоб можливий осад опустився на дно.

  8. У цей час до банок із м’ясом додають спеції. На кожну передбачено 1 лавровий лист, 3 горошини духмяного перцю, 7 горошин суміші перців, нарізаний слайсами зубчик часнику та невелику дрібку сухої гірчиці у зернах.

  9. Далі підчеревину заливають гарячим розсолом і накривають кришками.

  10. На дно великої каструлі кладуть рушник, а зверху встановлюють банки з м’ясом.

  11. Простір між ними заповнюють складеними рушничками, щоб ємності не хиталися та не торкалися одна одної під час нагрівання.

  12. Потім у каструлю наливають гарячу воду приблизно до рівня плечиків банок.

  13. Каструлю накривають кришкою та доводять воду до кипіння.

  14. Після цього вогонь зменшують до мінімального, а м’ясо залишають томитися на 3 години. Підтримувати тихе нагрівання, без активного кипіння.

  15. Потім банки дістають із каструлі та щільно закривають кришками.

  16. Далі їх приблизно на 15 хв перевертають догори дном, після чого повертають у звичайне положення та залишають до повного охолодження.

Після охолодження зверху утворюється шар застиглого жиру. Він ніби природна кришечка, яка вкриває м’ясо та є характерною ознакою подібних домашніх заготівель.

Рецепт підчеревини приваблює простими інгредієнтами, насиченим ароматом спецій та способом приготування, який не потребує автоклава.

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