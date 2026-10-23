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Підчеревина у банках без автоклава: домашній рецепт ніжного м’яса із запашними спеціями
Ніжна підчеревина, аромат часнику, лаврового листа та перцю — така домашня заготівля може стати чудовим доповненням до картоплі, каші чи наваристого супу.
Є страви, які з першого шматочка нагадують про затишок домашньої кухні. Підчеревина — саме така, соковита, ніжна, з насиченим м’ясним смаком і тонкими нотками спецій. На кулінарній сторінці ptashka77 розповіли про її спосіб приготування у банках без автоклава. Особливого аромату заготівлі надають лавровий лист, духмяний перець, суміш перців, часник і зерна гірчиці. Вони не перебивають смак свинини, а делікатно доповнюють його.
Інгредієнти
- підчеревина
- 3,5 кг
- вода
- 2 л
- сіль
- 160 г
- лавровий лист
- по 1 шт. на банку
- духмяний перець
- по 3 горошини на банку
- суміш перців
- по 7 горошин на банку
- часник
- по 1 зубчику на банку
- суха гірчиця у зернах
- по невеликій дрібці на банку
Для цього рецепта найкраще підійде свіжа підчеревина з гармонійним співвідношенням м’яса та жирових прошарків. Саме жир під час тривалого томління допомагає зробити текстуру ніжною та насиченою. Якщо шматок має багато м’ясної частини, заготівля буде щільнішою, а якщо жирових прошарків — соковитішою.
Приготування
Спочатку м’ясо потрібно ретельно оглянути, промити під проточною водою та обсушити паперовими рушниками.
Підготовлену підчеревину нарізають шматочками такого розміру, щоб їх було зручно розкладати в банки. Не варто робити їх надто дрібними, бо під час тривалого нагрівання м’ясо розм’якшується, тож більші шматочки краще зберігають форму.
У кожну банку покладіть приблизно три шматочки. Їх не потрібно сильно притискати одне до одного.
Наступний крок — приготування розсолу, орієнтуватися на пропорцію 80 г солі на 1 л води. Для 2 л знадобиться 160 г солі.
Воду наливають у каструлю, додають сіль і ретельно розмішують.
Потім суміш доводять до кипіння та кип’ятять ще кілька хвилин.
Після цього розсіл ненадовго залишають, щоб можливий осад опустився на дно.
У цей час до банок із м’ясом додають спеції. На кожну передбачено 1 лавровий лист, 3 горошини духмяного перцю, 7 горошин суміші перців, нарізаний слайсами зубчик часнику та невелику дрібку сухої гірчиці у зернах.
Далі підчеревину заливають гарячим розсолом і накривають кришками.
На дно великої каструлі кладуть рушник, а зверху встановлюють банки з м’ясом.
Простір між ними заповнюють складеними рушничками, щоб ємності не хиталися та не торкалися одна одної під час нагрівання.
Потім у каструлю наливають гарячу воду приблизно до рівня плечиків банок.
Каструлю накривають кришкою та доводять воду до кипіння.
Після цього вогонь зменшують до мінімального, а м’ясо залишають томитися на 3 години. Підтримувати тихе нагрівання, без активного кипіння.
Потім банки дістають із каструлі та щільно закривають кришками.
Далі їх приблизно на 15 хв перевертають догори дном, після чого повертають у звичайне положення та залишають до повного охолодження.
Після охолодження зверху утворюється шар застиглого жиру. Він ніби природна кришечка, яка вкриває м’ясо та є характерною ознакою подібних домашніх заготівель.
Рецепт підчеревини приваблює простими інгредієнтами, насиченим ароматом спецій та способом приготування, який не потребує автоклава.