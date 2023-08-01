Пікантна зелена паста з травами та рикотою: незвичайний рецепт

Влітку трави мають неповторні аромати, тому саме час готувати пасту з трав'яним соусом.

У цій страві з макаронів, ароматних трав і рикоти, чудово поєднуються всі інгредієнти. Вам знадобляться кухонний комбайн, блендер, щоб збити соус з естрагоном, базиліком і зеленою цибулею до шовковистої консистенції.

Інгредієнти оливкова олія першого віджиму невелика цибуля-шалот 1 шт. часник 5 зубчиків сіль шпинат 140 г свіжий естрагон невеликий пучок свіжий базилік невеликий пучок зелена цибуля кілька пір'їн вершки 50 мл макарони короткі 350 г сир рикота для подавання

Нагрійте кілька столових ложок оливкової олії у великій сковороді на середньому вогні, потім додайте цибулю-шалот і часник, потовчіть, поки цибуля-шалот не стане м'яким і прозорим, а часник не стане ароматним, близько 5 хвилин. Додайте шпинат і готуйте, поки він не зів'яне, ще близько 5 хвилин. У блендері змішайте шалот, шпинат, естрагон, базилік, зелену цибулю, густі вершки та половину склянки оливкової олії до отримання однорідної кремоподібної маси, зіскрібаючи суміш зі стінок блендера в міру необхідності. Приправте до смаку сіллю. Приготуйте макарони відповідно до вказівок на упакованні, зберігши близько половини склянки води від макаронів перед тим, як злити її. Злийте макарони, потім поверніть їх у каструлю. Вмішайте соус, додаючи воду для макаронів у міру необхідності, щоб покрити макарони. Подавайте з ложкою сиру рикота.

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