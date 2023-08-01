Пікантна зелена паста з травами та рикотою: незвичайний рецепт

Влітку трави мають неповторні аромати, тому саме час готувати пасту з трав'яним соусом.
У цій страві з макаронів, ароматних трав і рикоти, чудово поєднуються всі інгредієнти. Вам знадобляться кухонний комбайн, блендер, щоб збити соус з естрагоном, базиліком і зеленою цибулею до шовковистої консистенції.
Інгредієнти
- оливкова олія першого віджиму
- невелика цибуля-шалот
- 1 шт.
- часник
- 5 зубчиків
- сіль
- шпинат
- 140 г
- свіжий естрагон
- невеликий пучок
- свіжий базилік
- невеликий пучок
- зелена цибуля
- кілька пір'їн
- вершки
- 50 мл
- макарони короткі
- 350 г
- сир рикота для подавання
- Нагрійте кілька столових ложок оливкової олії у великій сковороді на середньому вогні, потім додайте цибулю-шалот і часник, потовчіть, поки цибуля-шалот не стане м'яким і прозорим, а часник не стане ароматним, близько 5 хвилин.
- Додайте шпинат і готуйте, поки він не зів'яне, ще близько 5 хвилин.
- У блендері змішайте шалот, шпинат, естрагон, базилік, зелену цибулю, густі вершки та половину склянки оливкової олії до отримання однорідної кремоподібної маси, зіскрібаючи суміш зі стінок блендера в міру необхідності.
- Приправте до смаку сіллю.
- Приготуйте макарони відповідно до вказівок на упакованні, зберігши близько половини склянки води від макаронів перед тим, як злити її.
- Злийте макарони, потім поверніть їх у каструлю.
- Вмішайте соус, додаючи воду для макаронів у міру необхідності, щоб покрити макарони. Подавайте з ложкою сиру рикота.
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