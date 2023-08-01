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Пікантна зелена паста з травами та рикотою: незвичайний рецепт

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
186 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
100
Час на прочитання
1 хв
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Пікантна зелена паста з травами та рикотою: незвичайний рецепт

Пікантна зелена паста з травами та рикотою / Фото: Credits

Влітку трави мають неповторні аромати, тому саме час готувати пасту з трав'яним соусом.

У цій страві з макаронів, ароматних трав і рикоти, чудово поєднуються всі інгредієнти. Вам знадобляться кухонний комбайн, блендер, щоб збити соус з естрагоном, базиліком і зеленою цибулею до шовковистої консистенції.

Інгредієнти

оливкова олія першого віджиму
невелика цибуля-шалот
1 шт.
часник
5 зубчиків
сіль
шпинат
140 г
свіжий естрагон
невеликий пучок
свіжий базилік
невеликий пучок
зелена цибуля
кілька пір'їн
вершки
50 мл
макарони короткі
350 г
сир рикота для подавання
  1. Нагрійте кілька столових ложок оливкової олії у великій сковороді на середньому вогні, потім додайте цибулю-шалот і часник, потовчіть, поки цибуля-шалот не стане м'яким і прозорим, а часник не стане ароматним, близько 5 хвилин.
  2. Додайте шпинат і готуйте, поки він не зів'яне, ще близько 5 хвилин.
  3. У блендері змішайте шалот, шпинат, естрагон, базилік, зелену цибулю, густі вершки та половину склянки оливкової олії до отримання однорідної кремоподібної маси, зіскрібаючи суміш зі стінок блендера в міру необхідності.
  4. Приправте до смаку сіллю.
  5. Приготуйте макарони відповідно до вказівок на упакованні, зберігши близько половини склянки води від макаронів перед тим, як злити її.
  6. Злийте макарони, потім поверніть їх у каструлю.
  7. Вмішайте соус, додаючи воду для макаронів у міру необхідності, щоб покрити макарони. Подавайте з ложкою сиру рикота.

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Дата публікації
Перегляди
100
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